Sénégal: Visite d'Aida Mbodj à Rufisque

Devant une assistance intéressée, la lionne du Baol fait étalage des «misères» que lui a causées le régime en place. «Depuis 2012, je suis la première cible de ce régime. Lorsqu'il a fallu, sous la désignation de mon père, le frère secrétaire général Abdoulaye Wade, prendre la tête du groupe parlementaire, on m'a refusé cet honneur. Il a fallu que je me batte pour aujourd'hui accéder à cette station. En 2014, je me suis battu avec des ministres en fonction, en battant leur coalition Benno Bokk Yakaar de plus de 3000 voix. J'ai battu l'autre ministre qui gérait trois portefeuilles de 12000 voix» s'est-elle glorifiée.

Revenant sur le sens de ce qu'elle considère comme «l'Appel de Rufisque», l'organisatrice explique que leur vœu c'est de voir leur leader à la tête de ce pays. «Nous voulons qu'Aïda devienne président de la République parce qu'elle en a le charisme et les compétences. Elle est plus valable que certains hommes. Nous comptons la représenter dignement ici à Rufisque».

