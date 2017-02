Sous la direction de l'Office des Nations unies de lutte contre la drogue et le crime (Onudc), une rencontre sur le financement de l'extrémisme violent dans le Sahel et la Corne de l'Afrique se tient à Dakar depuis hier, mardi 7 février. L'objectif de ce conclave est de réfléchir sur les voies et moyens pour empêcher le financement des bandes terroristes. Des représentants de pays de l'Afrique de l'Est, du Centre et de l'Ouest prennent part à ce séminaire qui dure trois jours

Un séminaire de trois jours, organisé par l'Office des Nations unies de lutte contre la drogue et le crime (Onudc), est ouvert hier, mardi 7 février. Cette rencontre régionale qui réunit des participants venus des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est, vise un partage d'expérience afin d'aboutir à un blocus des sources de financements des groupes terroristes.

Pour le représentant régional du l'Onudc, Pierre Lapaque, un meilleur contrôle des flux financiers est nécessaire dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Selon lui, assécher les sources de financement des groupes terroristes qui tirent plus souvent leurs revenus du détournement, le trafic de drogue et le kidnapping, est d'une impérieuse nécessité.

Pour cela, Pierre Lapaque exhorte les cellules de renseignement financiers et les services d'enquête à faire de sorte que les groupes térroristes et leurs bailleurs soient démantelés.

Par ailleurs, Pierre Lapaque a aussi loué l'importance, pour les pays africains, de développer une stratégie commune car, dit-il, les groupes terroristes sont interconnectés. La rencontre de Dakar a pour but donc de faire des recommandations pour une lutte effective contre le terrorisme et l'extrémisme violent en particulier.

A signaler que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 2016, un Plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent. Le plan est un appel à une action concertée de la communauté internationale. Il fait plus de soixante dix (70) recommandations aux États membres et au système des Nations unies pour empêcher l'extrémisme violent de se propager davantage.

Aussi ce plan préconise-t-il une approche globale comprenant non seulement des mesures essentielles de lutte contre le terrorisme, mais aussi des axes préventifs qui s'attaquent directement aux causes sous-jacentes qui conduisent des individus à se radicaliser et à rejoindre ces groupes extrémistes violents.

L'extrémisme violent est tout ce qui peut avoir des liens avec le terrorisme. Il peut être une pensée violente fondée sur la religion ou une philosophie. Il peut être causé par la frustration, le bas niveau d'éducation, le sentiment d'injustice, le chômage et le désespoir.