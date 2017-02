Burkina Faso: Bouquets CANAL+ - Le réabonnement désormais possible avec Airtel Money

CANAL+ Burkina et Airtel Burkina se mettent désormais ensemble pour « offrir un mode de payement automatique, simple, pratique et sécurisé pour le renouvellement de l'abonnement CANAL+ de leurs clients à partir de leurs téléphones portables quelque soit l'endroit où ils se trouvent et à tout moment ». La signature de convention de ce partenariat a eu lieu ce mercredi 8 février 2017 à Ouagadougou.

Disponible sur le marché depuis juin 2016, le service de paiement mobile CANAL+ est une solution qui permet aux abonnés CANAL+ de se réabonner via Airtel Money. Cette solution selon Aymé Makuta, directeur général de CANAL+ Burkina, vise à « consolider la politique d'approche du leader de la télévision à péage de ses clients qui deviennent de plus en plus nombreux et exigeants». Forts de leur forte présence sur le territoire national, les deux entreprises mutualisent ainsi leurs forces pour le bonheur de leurs abonnés.

Le paiement mobile de CANAL+ a quatre principales fonctionnalités. « Le réabonnement » qui permet de se réabonner à la même formule, « le changement d'offre » qui permet de se réabonner en choisissant une nouvelle formule, « la régularisation » qui accessible aux abonnés en prélèvement bancaire. Cette fonctionnalité permet de régulariser un prélèvement qui a été rejeté. La fonction « mémorisation » permet de mémoriser son numéro de carte décodeur CANAL+ dans son compte Airtel Money afin de le retrouver plus facilement à chaque réabonnement.

Pour utiliser le service, il faut être un abonné CANAL+ et disposer d'un compte Airtel Money avec le montant de la formule. Pour se réabonner, il suffit de taper 400*4*2*4# puis OK et suivre les instructions. Il est possible d'utiliser son compte Airtel Money pour réabonner la carte décodeur CANAL+ d'une autre personne. Il faut noter également que le réabonnement CANAL+ via Airtel Money se fait sans supporte de frais de transactions et l'activation des images se fait en temps réel. Séance tenante, une démonstration a été faite par le responsable réabonnement CANAL+ Burkina et plusieurs personnes parmi l'assistance sont reparties avec des réabonnements gratuits avec bonus.

En effet, pour accompagner le lancement de ce produit, une promotion exceptionnelle est offerte du 6 au 28 février 2017. Durant cette période, pour tout réabonnement CANAL+ via Airtel Money, l'abonné bénéficie d'une ouverture de droits à la formule Tout Canal+ pendant 15 jours plus 25% de bonus Airtel Money.

La digitalisation de ce processus, est donc la bienvenue pour Ben Cheick Haidara, directeur général Airtel Burkina pour qui, « la vision de son entreprise, est d'apporter la transformation numérique dans le quotidien des populations afin de leur simplifier la vie et d'accompagner les acteurs économiques dans leur volonté d'utiliser le numérique partout ».