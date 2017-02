Sénégal/Cameroun: Coupe de la CAF - Niari Tally à Yaoundé, ce mercredi

J'ai bon espoir que ce relèvement du niveau du football local se traduise aussi par une campagne intéressante et auréolée de succès de la part des équipes qui ont la mission de représenter le pays, à savoir Niari Tally et l'Us Gorée ». A Yaoundé, Ngb Niari Tally se déplacera avec 18 joueurs dont deux gardiens et quatre coaches.

Parce qu'à ses yeux, elle sera importante et il faut être performant, surtout sur les coups de pied arrêtés comme les corners et les coups francs. La principale mission que s'est fixé le club, c'est de bien représenter le football local sénégalais, selon le coach.

« Nous connaissons les caractéristiques majeures de cette équipe et nous avons essayé d'orienter notre travail tactique en vue de la mettre en difficulté. Mais nous savons d'ores et déjà qu'il y a un domaine dans lequel ils sont très forts : c'est celui des duels aériens. Nous avons donc essayé, de notre côté, de travailler à ce niveau pour ne pas perdre la bataille des airs ».

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.