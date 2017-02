Algérie: Partenariat entre l'UST d'Oran et l'entreprise Lafarge Ciment d'Oggaz

Les étudiants de l'USTO bénéficieront, quant à eux, de stages pratiques et de fin d'études au sein de cette entreprise, a fait savoir M. Hammou, rappelant que son établissement et le Groupe Lafarge-Algérie sont également liés par une précédente convention qui a permis l'ouverture, en 2011, d'un parcours de master professionnel en Chimie des matériaux industriels.

Cette action de partenariat qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre l'université et le secteur industriel a été signée mardi au niveau du site de l'entreprise LCO (wilaya de Mascara), a précisé à l'APS Amine-Bouziane Hammou, vice-recteur de l'USTO-MB chargé des relations extérieures et de la coopération.

Oran — Une convention dédiée à la formation a été conclue entre l'Université des Sciences et de la technologie d'Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB) et l'entreprise Lafarge Ciment d'Oggaz (LCO), a-t-on appris mercredi des responsables de cet établissement d'études supérieurs.

