Afrique: L'IPAR lance un rapport sur l'état des droits et des ressources

Jeudi prochain, l'Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) va lancer un rapport sur «l'état des droits et des ressources 2016-2017 : Passer des risques et des conflits à la paix et à la prospérité en Afrique».

Organisée par l'Initiative des droits et des ressources (RRI), la commission nationale de la réforme foncière (CNRF), l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) et le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), cette rencontre sera présidée par le Premier Ministre, Mouhammad Boun Abdallah Dionne.

Selon la même source, des représentants de gouvernements, d'organisations de la société civile, et du secteur privé issus de pays africains, ayant procédé à des réformes foncières (Sénégal, Libéria, Mali, Kenya, Burkina Faso, la République Démocratique du Congo, le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, et le Cameroun), partageront les leçons tirées de leurs expériences et discuteront des opportunités et des défis que représentent les processus de réforme foncière en Afrique et au Sénégal en particulier.