Afrique: Pitch Hub Africa 2017 - La deuxième étape à Libreville.

Libreville sera la deuxième étape, après Dakar, du road-show Pitch HUB Africa 2017. Après Dakar le 28 janvier dernier qui a vu une douzaine de start-up prendre part concours à l'issu duquel 3 projets avaient été retenus, la capitale gabonaise accueille le jury de la 5e édition Hub Africa, première plateforme les investisseurs entrepreneurs en Afrique.

Selon un communiqué, le pitch Hub Africa offre aux porteurs de projet l'opportunité de réaliser le rêve. À l'issue d'une compétition où tout porteur de projet et start-up au Gabon pourra prendre part, seront choisis les 3 meilleurs projets pour prendre part à la grande messe prévue à Casablanca les 4 et 5 mai prochains. La caravane est également attendue à Abidjan le 4 mars, mais aussi à Accra au Ghana, à Nairobi au Kenya et à Douala ou Yaoundé au Cameroun.

Les sélectionnés les différents pays se livreront à une compétition baptisée Hub Africa Awards, à l'issue de laquelle les 5 meilleurs projets intégreront la plateforme crowdfunding en vue d'obtenir un financement seront également envoyés en immersion à Singapour ou en Chine.

Lancé en 2012 Zakaria Fahim, Hub Africa offre l'écosystème le plus complet en matière d'accompagnement entrepreneurial. Organisé par NGE Impact et Maroc Export et parrainé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Hub Africa est la plate-forme par excellence sur le continent pour l'entrepreneuriat, la création de valeur la lutte contre le chômage.