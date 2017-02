Tunisie: Vers une thérapie de choc pour sortir de l'impasse

Il y a urgence en Tunisie. Dans un communiqué, l'équipe du FMI et les autorités conviennent que des actions urgentes sont nécessaires pour protéger la santé des finances publiques, accroître l'investissement public et accélérer les progrès des réformes structurelles qui ont été retardées.

Les autorités ont énoncé leurs priorités à court terme, dont une plus grande mobilisation des recettes fiscales de manière juste et efficiente, la rationalisation de la masse salariale du secteur public afin de dégager une plus grande marge de manœuvre en faveur des investissements publics, et la mise en place du mécanisme d'ajustement des prix des carburants.

De même, les mesures destinées à assurer la viabilité du système de sécurité sociale représentent une autre priorité importante. Ces initiatives sont vitales pour faire en sorte que l'économie tunisienne connaisse une croissance plus forte et crée davantage d'emplois et pour veiller à ce que tous les Tunisiens continuent à bénéficier de services de base adéquats.

L'équipe salue la détermination du gouvernement à avancer dans la modernisation de la fonction publique. Des travaux ont en outre été engagés pour veiller à la santé des banques publiques et des entreprises d'État, établir une haute autorité indépendante de lutte contre la corruption et mettre en place des dispositifs efficaces de protection des couches de population les plus vulnérables.