Sénégal: Pr Hamidou Dia - « On ne peut pas parler d'émergence véritable sans citoyenneté »

interview

Hamidou Dia, Docteur ès Lettres, Professeur de philosophie hors classe, écrivain, critique littéraire et d'art, est conseiller spécial du président de la République pour les Affaires culturelles. Il évoque dans cet entretien accordé au « Soleil », entre autres sujets, la politique culturelle du chef de l'Etat, les notions de République, de démocratie. Pour le Pr Hamidou Dia, on ne peut pas parler d'émergence véritable sans citoyenneté.

Etant philosophe de formation, quelle différence voyez-vous entre la République et la démocratie ?

C'est une question sur laquelle il y a souvent une confusion. Cela mérite d'être clarifié dans la marche vers le développement. La République, la démocratie sont deux notions nées en Grèce. La République, c'est un ensemble d'institutions d'un pays. Pour le cas du Sénégal, c'est la Présidence, le Gouvernement, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social et environnemental, entre autres. Par contre, la démocratie n'est pas une institution. C'est un principe clairement défini qui doit normalement innerver la République et qui repose sur deux instruments : le débat contradictoire dont la finalité est le consensus.

Aucun pays ne peut se développer sans des consensus. Ils peuvent être moyens, intermédiaires, forts. Une démocratie sans consensus n'est pas encore une véritable démocratie. Le deuxième aspect est que les deux concepts (la République et la démocratie) doivent être repensés, approfondis par les Africains de sorte que nous puissions apporter notre contribution à ces concepts. Ils nous viennent de l'Occident et nous les faisons fonctionner en Afrique sans inventaire, sans approfondissement. Or, toutes les grandes Républiques démocratiques sont caractérisées par le fait qu'elles ont approfondi cela. La démocratie est née en Grèce, elle a été approfondie à Rome qui y a ajouté la notion de justice ; la Révolution française celle de la liberté. Et avant cela, la Grande charte de l'Angleterre qui tient lieu de Constitution jusqu'à aujourd'hui.

Qu'est-ce que nous avons apporté à la République, à la démocratie ?

Pas grand-chose. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons rien à apporter ? Si. Beaucoup de choses. Mais, à condition que nous connaissions notre culture, notre histoire. Par exemple, la révolution Torodo a beaucoup apporté à la notion de République, à la notion de démocratie et à celle de la dévolution du pouvoir. La Charte du Mandé a également énormément contribué à la notion de démocratie. « Le problème de l'Africain est qu'il ne se respecte pas.

Il n'est pas fier de lui-même : il n'a pas une estime de soi. » Si nous étions fiers de nous-mêmes et que nous creusions de manière approfondie ce gisement culturel, il y a certainement des choses que nous pourrions en tirer pour améliorer cette démocratie afin qu'elle soit mieux adaptée aux réalités africaines. Le problème fondamental en Afrique, c'est que nous n'avons pas encore de discours sur nous-même. Il y a un discours européen sur l'Afrique, un discours américain sur l'Afrique, un discours asiatique mais il n'y a pas un discours africain sur l'Afrique. Je pense que c'est à cela que nous devons nous atteler.

Quel est l'intérêt de cela ?

L'intérêt, c'est que arrimée à une conception démocratique, revisitée à l'aune de nos cultures, nous arme davantage pour le combat pour l'émergence, le développement.

Parlant de culture, existe-t-il une dichotomie entre identité et appartenance ?

C'est la même différence entre citoyen et individu. Quand on parle d'identité, c'est le parcours de l'individu. Ce sont les expériences, le parcours, les connaissances de l'individu. L'identité est toujours un parcours. Si vous voyez que les Occidentaux ont un problème sur la question d'identité, c'est parce qu'ils la considèrent toujours comme une substance. On la fige, on la substantifie. Or l'identité est dynamique. Maintenant, l'appartenance, c'est le cadre général dans lequel l'individu est. Cela peut être une ethnie, un pays. Par exemple, mon identité en tant que Hamidou Dia est différente d'un autre haalpulaar.

L'appartenance est le fait que nous soyons tous des haalpulaar, que nous soyons tous des Sénégalais. Maintenant, à l'intérieur de cette appartenance commune, il y a des parcours différents, des singularités. Ce sont ces parcours qui font l'identité. Il ne faut pas que nous tombions dans ce débat occidental, notamment français consistant à confondre les deux. Comme nous ne devons pas confondre individualité et citoyenneté. Ce n'est pas parce que je suis Sénégalais que je suis ipso facto citoyen.

L'individu se meut dans le particulier. Tandis que le citoyen se meut dans l'universel. Il est celui qui se demande qu'est-ce qu'il peut apporter à la cité (ville) et par extension au peuple auquel il appartient. Quelle est sa part de responsabilité ? Quel est son devoir, parce qu'il faut d'abord connaître ses devoirs avant de connaître ses droits. Ainsi, si chacun respecte l'ensemble de ses devoirs aucun droit n'est piétiné. C'est quelque chose qui me paraît très important et c'est l'incompréhension de cela qui peut être une difficulté pour le développement. Un citoyen a d'abord la claire conscience de ses devoirs.

Aussi, il n'y a pas d'émergence véritable sans citoyenneté. Et là aussi, il y a des confusions qui sont faites entre la citoyenneté ainsi définie et le fair-play. Des gens polis, gentils, corrects, c'est très bien, mais cela ne fait pas d'eux des citoyens. Aujourd'hui, à l'heure où l'on connaît un affaissement éthique, philosophique, des incivilités sans précédent, il est important que nous repensions toutes ces questions. Chacun au niveau qui le concerne. Frantz Fanon disait : « Chaque génération doit, à travers une relative opacité, découvrir quelle est sa mission. La remplir ou la trahir. » Ce que j'ai traduit par une pensée qui consiste à dire qu'il n'y a pas pour l'Afrique de destin forclos. Il n'y a que des responsabilités désertées. Si chacun de nous prenait ses responsabilités par rapport au développement de son pays, je pense que nous irons beaucoup plus vite que là où nous sommes actuellement. Tel est le vœu ardent du président de la République.

Par rapport aux cas d'incivilités, d'agressions, assassinats, la question de la peine de mort a été agitée comme solution. Quel est votre avis ?

Il faut d'abord déplorer les incivilités ici au Sénégal. Il y en a beaucoup. Ce sont des comportements qui sont indignes du pays à cause de son passé, de ses grands hommes qui ont dispensé un enseignement de valeur. Par rapport à la peine de mort proprement dite, il faut d'abord lever une équivoque. Le Sénégal n'est pas une République islamique. Dans son article premier, la Constitution dit que le Sénégal est une République laïque et sociale. Ce qui veut dire pour moi qu'on ne peut qu'appliquer la loi de la République. Le deuxième aspect, c'est que la peine de mort n'a jamais été dissuasive nulle part.

Elle ne tue pas les grands criminels. Je pense qu'elle relève plus de la vengeance que de la justice. J'estime qu'il faut renforcer la sécurité des citoyens, l'arsenal juridique qui est déjà là, lutter contre les incivilités. C'est ce que le président de la République explique et il doit être entendu. Il ne faut pas réagir sous le coup de l'émotion. Elle est mauvaise conseillère. C'est une grosse erreur de penser que c'est la Charia qui régit le Sénégal.

Quelle est la différence entre le pouvoir actuel et l'opposition...

Je considère que dans une démocratie normale, il faut une opposition qui s'oppose et un pouvoir qui gouverne. Un pays sans opposition n'est plus un pays démocratique. Pour moi, il y a une très grande différence. Le président Macky Sall a commencé par le commencement. En se posant la question stratégique de « que faire ? » pour sortir le Sénégal de la pauvreté dans laquelle il est. Une fois cette question posée, il a pensé le Pse qui est résolument mis en route. Après cette première interrogation, vient une deuxième question sur « comment faire ? », la question tactique. Je considère que les gens se perdent beaucoup dans des considérations tactiques. Tant que la question principielle du « que faire ? » n'est pas réglée, aucune combinaison politique, aucune démarche tactique ne peut être utile. Je constate, pour le regretter, que souvent au sein de l'opposition et parfois du côté du pouvoir, des considérations tactiques dominent. J'aurais aimé que cette opposition puisse dire « Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Voilà comment on aurait pu faire, voilà ce que nous proposons ».

Dire qu'on n'est pas d'accord et s'en limiter au constat du désaccord, c'est réduire la démocratie à son instrument. On n'a pas besoin d'insulter ni se gargariser de rhétorique ou de « petites phrases » que l'on croit assassines et qui ne sont qu'impuissance à penser. Tout doit se dire, se faire dans la courtoisie, le respect mutuel des uns et des autres. Etant entendu que nul n'a le monopole de la vérité politique qui doit être au service de la cité. Que cela soit le pouvoir ou l'opposition, il faut toujours avoir en considération qu'en démocratie, le plus important n'est pas simplement le débat démocratique, mais un débat « pour quoi faire, que faire » pour aboutir à un minimum d'accord. Or, ce n'est pas ce que je constate. Si nous ne changeons pas notre relation à la démocratie, toute personne qui prendra le pouvoir fera l'objet d'insultes, de critiques insanes. Et on pense que c'est cela la démocratie. Ce que je remarque, pour le regretter, c'est notre rapport très ludique avec la démocratie. Or la démocratie n'est pas un jeu. Nous avons besoin de nous rassembler, de nous arcbouter sur les priorités du pays au lieu de perdre notre temps en de vaines polémiques.

C'est quoi penser la démocratie, selon vous ?

La meilleure preuve que je peux vous donner, c'est lorsque j'entends les gens dire « Je suis républicain. Je suis démocrate ». Comme si c'était pareil. Or ce n'est pas la même chose. Il y a des Républiques dictatoriales. Je suis républicain à condition que cette République soit démocratique. « Être républicain n'a de sens que si je respecte les institutions de mon pays. Même si je peux lutter pour l'amélioration de ces institutions. »

La question de l'ethnicisme revient souvent dans les débats...

D'abord, il faut savoir ce que c'est l'ethnicisme. Comme l'a expliqué Claude Lévi-Strauss, « chaque ethnie pense être le centre du monde ». L'ethnocentrisme existe partout, il faut lutter contre. Ce qui est grave, c'est l'ethnicisme. Il faut toujours définir les concepts avant d'en discuter. Parce que si on ne parle pas de la même chose, on ne se comprendra jamais. Par exemple, « nedo ko badum », si vous le traduisez en français donne « le parent de l'homme, c'est l'homme ». Ce n'est pas le singe ! Les wolofs disent « Nit nitay garabam », « l'homme est le remède de l'homme ».

Deuxième chose qu'il faut clarifier, le Sénégal est une Nation, un creuset. Toutes les ethnies sont d'égale dignité et peuvent prétendre également à la charge suprême. Ce n'est pas parce que c'est un bambara ou un halpulaar qui est au pouvoir qu'il y a ethnicisme. Et si c'est un wolof, est-ce que ce n'est pas une ethnie ? C'est très dangereux ce genre d'amalgame parce que cela peut créer des animosités entre les différentes ethnies. Nous sommes tous sénégalais, métissés de surcroît, ce qui est une immense chance. Le 1er président du Sénégal est un Sérère, le premier chef de Gouvernement, un Toucouleur, le deuxième est un métis sérère-toucouleur, le 3ème est également métis, l'actuel est Toucouleur.

Sur les questions purement culturelles... Un peu plus de quatre ans à la tête du Sénégal, peut-on dire que le président Macky Sall a une politique culturelle ? Cette vision n'est jamais évoquée dans ses discours. Que ce soit le 31 décembre ou le 3 avril ?

Le chef de l'Etat a commencé par dire qu'il fallait avoir une vision holistique de la culture. Celle qui marche sur ses deux jambes. La culture a un aspect représentation, axiologique, valeur et anthropologique. La culture, c'est l'attitude fondamentale d'un peuple. Feu le Pr Yoro Fall disait que « La culture, c'est l'ensemble des habitudes, des attitudes et aptitudes d'un peuple en un moment donné de son histoire ». Évidemment, la musique, les autres expressions artistiques font partie de la culture. La citoyenneté en fait également partie. Il faut d'abord comprendre la culture et ses signes pour prétendre avoir une politique culturelle. Donc, le président Macky Sall a commencé par cela. Son idée est que si on ne tient pas compte de la culture, on ne peut mener aucune politique valable de développement.

Reste à savoir ce qu'il faudrait faire...

Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en quatre ans et demi. Il y a eu la restauration de certains lieux mémoriels dans le Sénégal comme la réhabilitation de la maison d'El Hadj Omar. Non pas restaurer pour se souvenir, pour retourner au passé définitivement passé, mais on peut recourir au passé pour voir en quoi il nous sert. C'est pourquoi le président Macky Sall tient beaucoup à l'exploitation du gisement culturel africain qui est extrêmement important. S'il est bien exploité, il peut donner aux dirigeants africains, sur bien des aspects, des indications dont ils peuvent se servir dans la gestion de l'Etat moderne. C'est pourquoi le président tient en haute considération la Charte du Mandé -qui a posé très tôt les problèmes de l'environnement, la place des femmes, la bonne gouvernance, dont nous pourrons nous inspirer. Connaissons d'abord notre histoire, notre gisement culturel, exploitons-les dans la perspective de notre époque. Sur le plan des réalisations pratiques, nous avons, sous le magistère du chef de l'Etat, les musées Boribana, Léopold Sédar Senghor, celui des Civilisations noires, etc.

Comment expliquez-vous ce paradoxe entre le dynamisme noté dans le domaine des arts visuels et l'absence d'un musée d'art contemporain à Dakar ?

Il faut dire qu'il y a un musée d'art contemporain depuis 2013, c'est le musée Boribana qui est à Ngor. Il y a également le musée des Civilisations noires qui est prêt. On est également dans la politique de redressement des Neas. Le musée dynamique sera restitué à la communauté artistique. Le président Sall rencontre souvent les intellectuels pour échanger avec eux. Pour le cinéma, il y a le fonds d'aide d'un milliard de FCfa. Dans le domaine de l'édition, il y a un fonds d'aide dont le budget sera renforcé. Côté arts visuels, le chef de l'Etat achète des tableaux sénégalais et en offre. Sans compter la naissance de la Sodav. Aucun aspect de la culture n'est oublié. Depuis l'arrivée de M. Sall, le Sénégal retrouve son leadership qu'il a failli perdre.

Quels sont les grands axes de cette politique culturelle ?

Pour comprendre la stratégie culturelle du chef de l'Etat, il convient de rappeler ce qu'est la culture. Au-delà de la notion foisonnante et confusément plurivoque, le concept de culture renvoie à des signes précis. Ils s'appréhendent au triple plan : ontologique, idéologique et anthropologique. Il y a la culture comme norme, comme règle, comme histoire et comme temporalité par opposition à la nature. Ainsi comprise, la culture n'est pas seulement de l'ordre de la représentation. Elle concerne les valeurs, les comportements. La participation de l'identité nationale ; elle est une armature idéologique face au développement et à l'émergence. Elle engage une pleine conscience de nous-mêmes, de notre histoire, du parcours de notre identité collective, de notre sentiment d'appartenance, de la manière dont nous représentons le monde et dont nous nous représentons. La culture a pour finalité l'épanouissement individuel et collectif. C'est la culture, ainsi entendue, qui est au début et à la fin de tout développement. Parmi les grandes priorités du chef de l'Etat, il y a la nécessité de produire un discours de l'Afrique sur elle-même, d'exploiter notre patrimoine culturel dans sa richesse et sa diversité, de poursuivre, dans le cadre de la reconquête de notre identité, la réécriture de notre histoire. Il s'agit également de promouvoir la citoyenneté, de promouvoir et de renouveler les valeurs éthiques, les arts et les lettres, les artistes. Mais aussi de développer les industries culturelles.

Aujourd'hui, on parle d'industries culturelles pour intégrer et mettre en avant la dimension économique de la culture qui, dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, participe pour 2,3% au Pib. Ne pensez-vous pas ce secteur mérite meilleure considération au regard des enjeux ?

Absolument. Je pense qu'il faut un développement des industries culturelles. La culture a pour vocation de participer à l'économie du pays. Je vous donne deux exemples : aux Etats-Unis d'Amérique, presque 15% de leur richesse vient des industries culturelles ; avec Nollywood, le Nigeria est en train de développer de l'industrie créative. Cela rapporte. Ce qu'on peut demander à l'Etat, c'est de créer un environnement propice, d'appuyer le développement des industries culturelles. D'augmenter davantage le budget de la culture.

Connu comme homme des lettres, quel regard portez-vous sur l'édition au Sénégal ?

Actuellement, l'édition fait preuve d'une forte vitalité. Il y a beaucoup de maisons d'édition dont certaines sont de qualité. Cela règle un gros problème, car pendant longtemps il fallait se faire éditer à l'étranger, notamment en France. C'était la croix et la bannière. Maintenant, on peut être édité et lu sur place. Seul bémol, on ne crée pas une maison d'édition pour bénéficier des fonds de l'Etat. L'édition est une entreprise privée, l'Etat peut aider en cas de difficulté sans se substituer à l'éditeur. L'Etat peut stimuler, accompagner, aider.

Parlant de veille, comment sont les relations entre Macky Sall et ses conseillers ?

Beaucoup d'encre a coulé sur cette question. Le chef de l'Etat écoute ses conseillers. Je peux en témoigner. Chaque fois que je lui fais une note, il en tient compte. Parfois il répond, parfois il ne répond pas. S'il ne répond pas, il tient compte directement. Le rôle du conseiller, c'est d'aider à la prise de décisions éclairées. Son rôle est de rester dans l'ombre et non se répandre dans la presse pour dire ceci ou cela. C'est mon attitude. Chaque fois que je pense que quelque chose est utile pour l'éclairage du chef de l'Etat, je le fais. Chaque fois que des gens me sollicitent de l'extérieur pour poser des problèmes, je les reçois. Ensuite, je rends compte au président et je lui fais des suggestions.

Pour finir et en revenir à la Culture, le président de la République est très conscient du rôle de la Culture, et il faut s'en féliciter. Il y a consacré deux conseils de ministres, le premier en 2013, le second tout récemment. Il a rencontré, à deux reprises, les intellectuels et artistes de notre pays. Il aide financièrement les grandes manifestations culturelles qui se passent dans notre pays. On parle de 2017 comme année de la Culture. Pour moi, il n'y a pas d'année avec ou sans culture, toutes les années sont des années de la Culture, car chaque année comporte sa part d'activités et de réalisations culturelles. Par contre, ce dont il faut vraiment se féliciter, c'est l'attention accrue du chef de l'Etat -premier protecteur des Lettres, des Arts et des Artistes- aux problèmes culturels et la claire conscience qu'il a du rôle éminent de la Culture dans tout projet de développement.