Afrique: Tennis/Championnat d'Afrique 2017 - Les Algériennes éliminées au 1er tour

Initialement, l'Algérie devait être représentée par six joueurs dans cette compétition : 3 garçons et autant de filles. Mais le 6e joueur, Karim Bendjamaâ, a finalement déclaré forfait pour des raisons qui restent inconnues.

En double, Rihane et Sahtali ont été exemptés du premier tour et ils ont passé le 2e en battant un tandem tunisien, composé de Mohamed Ali Bellalouna et Youssef Dabbab (6-3, 6-2).

De son côté, Houria Boukholda a fait équipe avec la Tunisienne Eya Asmi et elles ont été éliminées dès le premier tour du tableau double, après leur défaite (6-0, 6-0) contre le tandem tunisien, composé de Ferdaous Bahri et Mouna Bouzgarrou.

Associées dans le tableau double, Benkaddour et Troubia ont eu un petit sursaut d'orgueil, en remportant leur premier match (6-3, 6-4), contre un tandem tunisien, composé de Sara Ata et Hadir Kilani.

Un peu plus tard, sa compatriote Nesrine Troubia a été balayée tout aussi facilement par la Zimbabwéenne Kimberly Bhunu (6-1, 6-1), au moment où la 3e Algérienne, Lynda Benkaddour, a vendu un peu plus chèrement sa peau face à la Tunisienne Feriel Mahbouli (7-6 (3), 6-4).

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.