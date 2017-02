Le Premier ministre, Mohammad Boune Abdallah Dionne, a présidé, hier à Tivaouane, la cérémonie de pose de la première pierre du Centre de promotion et de réinsertion sociale (Cprs.) et du Pôle internet et services associés (Pisa).

« C'est une belle initiative qui devrait servir d'exemple et de modèle aux autres collectivités locales », a indiqué le chef du gouvernement qui présidait la cérémonie de pose de la première pierre du Centre de promotion et de réinsertion sociale (Cprs) et du Pôle internet et services associés (Pisa).

Ces deux structures qui vont coûter au total 150 millions de Fcfa dont 100 millions pour le financement du Pisa et 50 millions pour le Cprs, viendront ainsi, comme l'a fait remarquer le guide religieux, Serigne Moustapha Sy Al Amine, venu représenter à la cérémonie, le porte-parole de la famille d'El hadji Malick Sy et du Khalife général des tidianes, « renforcer les acquis infrastructurels dont notre cité religieuse de Tivaouane a pu bénéficier depuis l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême de notre pays ».

Mahammad Dionne a appelé les populations à soutenir cette politique et dans le même temps les différentes initiatives du Chef de l'Etat à travers le Plan Sénégal émergent (Pse), le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc).

Le Centre de promotion et de réinsertion sociale (Cprs) aura pour fonction d'accueillir les jeunes en difficultés dans la prise en charge familiale de leur étude pour leur offrir des opportunités de formation aux métiers. Ces opportunités de formation alternant théorie et pratique permettent aux élèves de découvrir d'autres contextes et d'autres pratiques professionnelles.

Le Premier ministre n'a pas manqué de magnifier « la vision prospective » de Mme la présidente du conseil départemental de Tivaouane qui, selon Mohammad Boune Abdallah Dionne, « comprend parfaitement l'esprit de l'Acte 3 de la décentralisation comme espace cohérent de l'action publique et de moteur d'une ambition nationale de développement socioéconomique et devrait servir de modèle et d'exemple pour les autres responsables de collectivités dont Mme Seynabou Gaye Touré est l'une des deux seules femmes qui dirigent un conseil départemental ».

Les deux chantiers vont démarrer incessamment. Le département de Tivaouane bénéficiera d'infrastructures de grande qualité et d'une importance pédagogique capitale. Les populations y trouveront le moyen de promouvoir le savoir et le savoir-faire scientifique adossé aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Le Premier ministre dira, à ce sujet, que ces deux instruments sont d'une grande importance. « C'est un jalon important de la mise en œuvre de la politique d'action sociale du gouvernement, un volet essentiel du programme Sénégal émergent mais également de la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des jeunes en situation difficile et personnes handicapées ».

Ainsi, pour ce qui est du Pôle internet et services associés (Pisa), les populations trouveront une plateforme qui va leur offrir des pistes importantes pour l'appui à la meilleure connaissance des initiatives privées.

.Le Premier ministre a saisi l'occasion pour demander aux populations de s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de participer aux prochaines élections législatives et contribuer ainsi à donner au président Macky Sall, une majorité à l'assemblée nationale et le réélire en 2019.