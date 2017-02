La philosophie de combat d'Etienne Tshisekedi se vit jusqu'à sa mort. De son vivant, en lieu et place des armes… Plus »

Nous exhortons les Congolais à se rassembler et à honorer la mémoire de Tshisekedi en continuant à poursuivre ses idéaux d'un Congo pacifique et démocratique », a indiqué le département d'Etat.

A l'instar de son mentor, Katumbi a également choisi la voie de la non-violence, convaincu que « quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par poindre ». Et ce jour, croit-il, c'est celui de l'alternance démocratique par la tenue d'élections libres et démocratiques dans les termes fixés par la Constitution du 18 février 2006.

Et de formuler son vœu : « Notre pays est une grande nation qui mérite de grands Hommes à l'image du président Tshisekedi. Nous avons le devoir d'honorer sa mémoire et de marcher sur ses pas, en œuvrant sans fléchir à faire triompher la paix et la démocratie dans notre pays ».

« Père de la démocratie congolaise, le président Tshisekedi a consacré sa vie à œuvrer pacifiquement pour l'instauration de la démocratie et de l'Etat de droit en RD Congo. Jusqu'à son dernier souffle, le + Sphinx de Limete + a combattu la dictature qui sévit dans notre pays, a lutté pour la première alternance démocratique en 2016 et s'est dressé contre les injustices dont sont victimes nos compatriotes. Il a fait don de sa vie pour l'intérêt du peuple, il ne sera jamais assez remercié pour cela », a écrit Moïse Katumbi.

Pour certains, la mort inopinée d'Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) a créé un grand vide dans les rangs de l'Opposition. D'autres, plus pessimistes, vont jusqu'à prédire une désintégration de l'Opposition, en l'absence de celui qui l'a toujours incarnée depuis des années.

