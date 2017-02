Congo-Kinshasa: Tshisekedi « héros national » - L'UDPS compte introduire officiellement la requête

Le poids politique et la lutte d'Étienne Tshisekedi pour la démocratie et l'État de droit en RDC amènent son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, à solliciter auprès du gouvernement l'élévation de Tshitshi au rang de "héros national".

L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) va officiellement demander au gouvernement d'élever Étienne Tshisekedi au rang de héros national. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement, Bruno Tshibala, l'a fait savoir à Actualite.cd lundi 6 février 2017.

« Je crois que le président Tshisekedi était un héros. Nous allons postuler auprès des autorités dans ce sens. Il faut qu'il soit reconnu officiellement comme un héros national (... ). Je me réjouis qu'on ne puisse pas laisser les obsèques de Tshisekedi à sa famille, ni au Rassemblement mais que cela soit un problème de l'État », a-t-il indiqué.

Bruno Tshibala ne pense pas que Tshisekedi sera inhumé dans son village. « Tshisekedi ne pensait plus village. Il voyait le Congo. Je crois qu'il sera enterré là où tous les Congolais auront la possibilité de lui rendre hommage », a-t-il ajouté. Avant d'affirmer que son parti n'était pas surpris de la mobilisation et des hommages organisés en Belgique et même au Congo. « Tshisekedi était un grand homme politique dont les idées ne concernent pas que le Congo. Il se battait pour les peuples en quête de liberté et de démocratie. Ces hommages sont mérités. La Belgique et tous les politiques de la 2ème et même de la 3ème République ont reconnu la justesse de son combat », a-t-il poursuivi.

Au sujet de l'arrivée de la dépouille à Kinshasa, Bruno Tshibala dit qu'il faut attendre le retour à Kinshasa de la délégation dépêchée à Bruxelles pour avoir une date exacte.

L'exposition du corps au palais du peuple

Décédé le 1er février, la cérémonie officielle d'hommages à Étienne Tshisekedi aura lieu au Palais du peuple, à Kinshasa, selon le gouvernement, a fait savoir son porte-parole, Lambert Mende Omalanga.

Quant à savoir là où reposera Tshisekedi pour l'éternité, « l'endroit où il faudra l'enterrer reste encore à déterminer », a-t-il déclaré à la presse. Mende a, toutefois, indiqué que le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta Yango, est chargé de discuter avec la famille politique et biologique d'Étienne Tshisekedi de la question concernant le lieu de l'enterrement.

Par contre, l'UDPS souhaite que le corps soit exposé à la permanence du parti sur la 12ème Rue Limete, à Kinshasa.

La même source a confirmé le déplacement, à la charge du gouvernement, d'une délégation mixte de 15 personnes (5 membres de la famille, 10 de l'UDPS) dès ce mercredi 8 février pour Bruxelles. La délégation est conduite par le jeune frère de Tshisekedi, Gérard Mulumba, évêque du diocèse de Mweka, dans la province du Kasaï. L'objectif est d'entamer les démarches de rapatriement du corps du président de l'UDPS.