Congo-Kinshasa: Reprendre la main

La philosophie de combat d'Etienne Tshisekedi se vit jusqu'à sa mort. De son vivant, en lieu et place des armes… Plus »

De retour en RDC après plus d'une semaine passée à Genève dans le cadre d'une visite « pastorale », les évêques de la CENCO doivent reprendre les choses en main. D'un coté, ils doivent pousser la MP et le Rassemblement à aplanir leurs désaccords notamment sur le mode de désignation du Premier ministre ; de l'autre, la CENCO devra faire pression sur l'UDPS et le Rassemblement pour qu'ils trouvent un compromis sur le programme des obsèques du leader maximo, de manière à lui accorder les hommages dus à son rang dans le meilleur délai.

Les évêques ont laissé plus d'une semaine, soit du 30 janvier au 7 février 2017, au Rassemblement et la Majorité présidentielle pour aplanir leurs divergences qui bloquent la signature de l'Arrangement particulier, un avenant sur les modalités pratiques de partage du pouvoir tant au gouvernement qu'au Conseil national de suivi de la transition (CNSA). Seulement, les forces politiques en présence n'ont dégagé aucune avancée notable. Pour ça, le prétexte a été vite trouvé : la mort d'Etienne Tshisekedi, le 1er février.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.