Congo-Kinshasa: Casablanca - La RDC au Salon international de l'édition et du livre

La philosophie de combat d'Etienne Tshisekedi se vit jusqu'à sa mort. De son vivant, en lieu et place des armes… Plus »

«Tous ces éléments multiplieront davantage les rencontres et la mise en œuvre de contrats directs de cession de droits d'auteur et renforceront davantage la dynamique des industries culturelles au niveau de l'édition », a souligné le ministre marocain de la Culture.

Selon Sbihi, la plateforme créée sera accessible aux professionnels du livre et de l'édition, en vue de le promouvoir à l'échelle internationale. D'après le ministre, plusieurs pays prendront part à la deuxième édition de « la plateforme de cession du droit d'auteur », notamment le Maroc ainsi que les représentants de l'Allemagne, l'Egypte, l'Italie, la Palestine, la Tunisie, la Turquie, la Chine, le Cameroun, le Gabon, le Rwanda, la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Tchad.

« La 23è édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL 2017) aura lieu du 09 au 19 février à Casablanca avec la participation de 11 ministres africains de la Culture et 40 éditeurs et écrivains », a affirmé, lundi à Rabat, le ministre marocain de la Culture, Mohamed Amine Sbihi cité par Atlasinfo.fr.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.