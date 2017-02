Cameroun: Les Lions indomptables reçus au palais présidentiel

La paralysie des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a occasionné des pertes qui se chiffrent à… Plus »

Enfin, l'ensemble de l'équipe a reçu du président de la République du Cameroun la médaille de Chevalier de l'Ordre de la Valeur. Le capitaine de l'équipe camerounaise, Benjamin Moukandjo, dans son mot de remerciement au président Paul Biya, a fait le bilan du parcours des Lions indomptables. Il a remercié à la fois l'Etat du Cameroun et le peuple camerounais pour la confiance et l'accueil exceptionnel qu'ils ont reçu depuis leur arrivée à Yaoundé.

Dans son discours, le président Biya a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses aux Lions indomptables. Il a rappelé que l'équipe nationale féminine, en arrivant en finale de la précédente CAN, avait placé la barre très haut. Et les footballeurs camerounais ont relevé le défi.

