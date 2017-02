Afrique du Nord: Le Président Bouteflika félicite son homologue tunisien à l'occasion du 59e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de vœux à son homologue tunisien Beji Caïd Essebsi, à l'occasion du 59e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef, dans lequel il a lui a réaffirmé "sa volonté sincère de renforcer et de promouvoir les relations bilatérales privilégiées unissant les deux pays".

"Il m'est agréable, à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef, de vous présenter au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos vœux les meilleurs de santé et de bien-être et à votre peuple frère davantage de progrès et de prospérité dans la quiétude et la sérénité", a écrit le chef de l'Etat dans son message.

"Tout en méditant cette épopée héroïque où le sang de nos valeureux martyrs a fusionné renforçant davantage les liens de fraternité et de solidarité qui unissent le peuple algérien et le peuple tunisien frère qui n'a pas hésité à accueillir les révolutionnaires de l'Algérie et à soutenir leur lutte pour la liberté et l'affranchissement du joug du colonialisme, nous nous inclinons à la mémoire des victimes de l'agression barbare de ce 8 février 1958, priant Dieu Tout-Puissant de les accueillir en son vaste paradis", a affirmé le président Bouteflika.

"Je tiens, en cette occasion, à vous réaffirmer notre volonté sincère de renforcer et de promouvoir les relations bilatérales privilégiées qui unissent les deux pays de manière à répondre aux aspirations de nos deux peuples à davantage de coopération, de solidarité et de cohésion au mieux de leurs intérêts communs".