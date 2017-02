Algérie: Saison estivale 2017 à Boumerdes - Préparatifs précoces pour assurer une bonne saison

Boumerdes — La wilaya de Boumerdes a entamé, cette année, de façon précoce la mise en oeuvre du dispositif inhérent aux préparatifs de la saison estivale 2017, en vue d'en garantir "la réussite", a-t-on appris du directeur du tourisme et de l'artisanat.

Ce dispositif, examiné mardi au conseil exécutif de la wilaya, préconise en premier lieu, le réaménagement et le nettoyage de toutes les plages autorisées à la baignade de la région, dont le nombre sera porté à 38, cette année, ainsi que leur dotation en commodités nécessaires (douches, salles d'eau et eau potable), a indiqué Zoulim Nour.

Il s'agira, également, a-t-il ajouté, d'instruire les communes côtières concernées en vue de "gérer et valoriser" leur plages de façon à s'assurer des revenus supplémentaires, tout en mettant un terme à l'exploitation illégale de ces espaces, en plus de la mise en place de centres mobiles pour la Protection civile et la Gendarmerie nationale .

Parallèlement, le même dispositif prévoit l'aménagement des accès aux plages et leur dotation en panneaux signalétiques et autres panneaux publicitaires, tout en garantissant l'éclairage public au niveau des plages et des routes y attenantes, des parkings pour les véhicules et l'aménagement des aires destinées à la vente.

Une mesure spéciale a été prise, à l'occasion, en vue d'interdire le "camping anarchique", à travers la création prochaine d'une commission chargée de déterminer les espaces destinés pour ce faire, sur le littoral et dans les forêts de la région.

Des session de formation et des actions de sensibilisation seront, en outre, destinées aux gérants des structures d'accueil, établissements hôteliers et agences touristiques de la wilaya, pour améliorer leurs prestations, avec la prise d'une option pour encourager la formule de l'hébergement chez l'habitant, ainsi que l'affectation d'espaces pour la vente des produits de l'artisanat local sur les plages de la wilaya.

Selon le bilan de la saison estivale 2016, présenté par M Zoulim, à l'occasion, la wilaya de Boumerdes a accueilli 10,2 millions d'estivants, l'année dernière, un flux en baisse comparativement à la saison précédente(2015) durant laquelle elle avait accueilli près de 11 millions d estivants.

Le responsable a cité le "climat instable ayant caractérisé de longues périodes de l'été dernier, comme étant la cause principale de ce recul, ajouté à la diversité des offres touristiques assurées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays", a-t-il indiqué.

Les camps et centres de vacances et autres auberges de jeunes de la wilaya ont assuré, à la même période, une offre de 20.000 lits, à laquelle s'ajoutent près de 10.000 lits assurés, au niveau d'établissements scolaires de la région.

Par ailleurs, près de 250 familles ont accueilli des touristes au titre de la formule "loger chez l'habitant" et 20 établissements hôteliers de Boumerdes ont accueilli 115.000 estivants, ayant passé à leur niveau 120.000 nuitées, dont 3.500 nuitées sont le fait de touristes étrangers.