Maroc: Recrudescence du chômage à la campagne - 767.000 chômeurs et 338.000 chômeuses en 2016, selon le HCP

La population active en chômage est passée de 1.148.000 en 2015 à 1.105.000 chômeurs en 2016, enregistrant ainsi une baisse de 3,7% au niveau national, soit 43.000 chômeurs en moins, indique une note d'information, émanant du Haut-commissariat au plan relative à la situation, à l'évolution et aux principales caractéristiques du chômage et du sous-emploi en 2016.

Dans ce contexte, le nombre de chômeurs a baissé de 45.000 personnes dans les villes, mais a augmenté de 2.000 à la campagne. Le volume du chômage s'est établi ainsi en 2016 à 879.000 en milieu urbain et 226.000 en milieu rural. Parmi les hommes, le nombre de chômeurs a atteint 767.000 personnes et celui des femmes 338.000.

Le chômage reste encore élevé parmi les jeunes et les diplômés

La baisse du taux de chômage a été plus marquée parmi les adultes âgés de 35 à 44 ans (-0,7 point) que parmi les autres groupes d'âges (-0,4 point parmi les 25-34 ans et -0,3 point parmi les 45 ans et plus). Le nombre de chômeurs est passé de 150.000 à 135.000 parmi les premiers, et de 498.000 à 481.000, et de 108.000 à 97.000 parmi les deux autres groupes. En revanche, parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, le taux de chômage a enregistré une hausse de 1,7 point au niveau national (2 points en milieu urbain et 1 point en milieu rural), portant leur nombre à 392.000 personnes au niveau national, et à 283.000 et 109.000 respectivement en milieu urbain et milieu rural.

Parmi les diplômés, le taux est en baisse de 0,4 point par rapport à 2015, et de 0,3 point parmi les sans diplôme. Leur nombre est de 854.000 parmi les diplômés et de 251.000 parmi les sans diplôme. Ce taux est de près de 4,5 fois plus élevé parmi la première catégorie en comparaison à la deuxième. Sur les 11.085.000 actifs diplô- més âgés de 15 ans et plus, 854.000 sont en situation de chô- mage. Parmi les diplômés, le taux de chômage a atteint 14,3% parmi les détenteurs d'un diplôme de niveau moyen, avec un pic de 23,2% parmi les actifs ayant un certificat de spécialisation professionnelle, et s'est établi à 21,9% parmi les détenteurs d'un diplôme de niveau supérieur atteignant sa valeur maximale (25,3%) au niveau des lauréats des facultés.

Profil des chômeurs

Les chômeurs sont en majorité (79,5%) des citadins (75,9%parmi les hommes et 87,6% parmi les femmes), et jeunes (64,8% sont âgés de 15 à 29 ans, 65,2%parmi les hommes et 63,9% parmi les femmes). Près d'un tiers (33,5%) des chômeurs détiennent un diplôme de niveau supé- rieur (25,5%parmi les hommes et 51,5% parmi les femmes).

En outre, un peu plus de la moitié (54,7%) des chômeurs sont à la recherche de leur premier emploi (49%parmi les hommes et 67,7% parmi les femmes), près des deux-tiers (67,2%) chôment depuis une année ou plus (63,4%parmi les hommes et 75,8% parmi pour les femmes), et enfin, 29,1% des chômeurs se sont retrouvés en chômage suite au licenciement (23,9%) ou à l'arrêt de l'activité de l'établissement employeur (5,2%).

Parmi les chômeurs, 68.000 personnes en 2016, soit 6,1% du volume global du chômage, sont découragées par la recherche active d'un emploi, contre 6,7% une année auparavant. Ils sont à 83,8% des citadins, à 60,4% des hommes, à 54,1% des jeunes âgés de 15 à 29 ans et à 78,1% des diplômés.

Hausse du taux et du volume de la population active occupée en situation de sous-emploi

Le taux de sous emploi est passé de 10,8% en 2015 à 11,3% en 2016 au niveau national. En volume, le nombre des actifs occupés en situation de sous-emploi est passé, au cours de la même période, de 1.154.000 à 1.207.000. Par milieu de résidence, le taux est passé, respectivement dans les villes et dans la campagne, de 9,9% à 10,2% et de 11,8% à 12,4%, et les effectifs de 533.000 à 556.000 et de 621.000 à 646.000.

Au niveau national, le taux de sous emploi des hommes (13,1%) représente plus que le double de celui des femmes (6,2%). En milieu urbain, ce taux (10,3%) est presque égal à celui des femmes (10,1%), alors qu'en milieu rural, il est environ cinq fois plus important, soit respectivement 16,6% et 3,8%. Le sous-emploi demeure plus répandu dans les secteurs des BTP, où il a atteint le niveau de 18,5%, et de l'agriculture où il touche un peu plus du dixième (11,6%) de la population active employée dans ce secteur.

Profil des actifs occupés en situation de sous-emploi

La population active occupée sous-employée est en majorité (85,8%) masculine, rurale à 53,7% (56,3% parmi les hommes contre 38,6% parmi les femmes), jeune ne dépassant pas l'âge de 30 ans (15-29 ans) à 38,8% (39,8%parmi les hommes et 32,6% parmi les femmes) et diplômée à 42,5% (9,9% détiennent un diplôme de niveau supérieur).

Parmi les 1.207.000 personnes en situation de sous-emploi, 980.000 (soit 81,9%) exercent un emploi rémunéré (82,1%parmi les hommes et 79,5% parmi les femmes), et 848.000 (soit 70,5%) pâtissent d'un sous-emploi lié à l'insuffisance du revenu tiré de leur travail ou à l'inadéquation entre la formation et l'emploi (71,7%parmi les hommes et 63,3% parmi les femmes).