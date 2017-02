Algérie: Lancement à Médéa de la 17è semaine culturelle et historique

Medea — La 17è semaine culturelle et historique, initiée par l'association Machaal Ech-chahid, a débuté, mercredi, à Médéa, avec l'organisation d'un hommage posthume au martyr de la révolution, Mohamed Mekhtiche, tombé au champs d'honneur en 1961, à Tibhirine, lors d'un accrochage avec les forces coloniales.

Dans un bref et poignant témoignage, la veuve du chahid a rappelé le harcèlement quotidien qu'elle a subi, elle et sa famille, les menaces et les intimidations dont elle faisait l'objet, de la part des troupes coloniales stationnées à Médéa, mais surtout, l'acharnement des supplétifs de l'armée française qui espéraient faire pression sur le martyr et le contraindre à se livrer aux autorités militaires.

Elle se souvient encore des longs moments à faire le guet pour son défunt mari, quand il était de passage dans son village à Guezagza, périphérie nord de Médéa, des longues et interminables nuits ou elle allait se cacher dans les buissons pour éviter les interrogatoires musclés des goumiers.

Le parcours militant d'hommes d'exception qui ont choisi la mort à la soumission ou la compromission, à l'image de Fernand Yveton, Imam Ilyes et Mustapha Khelifi sera revisité à l'occasion de cette semaine historico-culturelle, déclinée sous le slogan : ensemble pour préserver la mémoire des martyrs, a appris l'APS auprès du président de l'association Machaa Ech-chahid, Mohamed Abad.

Le programme élaboré par l'association verra, ainsi, l'organisation, le 11 février courant, d'un hommage au militant de la cause nationale, Fernand Yveton, à l'occasion du 60è anniversaire de son exécution par guillotine, le 11 février 1957. Premier européen être exécuté par guillotine, après les chouhada Ahmed Zabana, Abdelkader Ferradj et Mohamed Tigrouche, a indiqué Abad.

D'autres évocations et témoignages seront consacrés à la vie et au combat pour la liberté de jeunes martyrs de la révolution des chahids Imam Ilyes, un athlète de talent, lauréats de nombreuses compétitions sportives qui a renoncé à participer, sous les couleurs de la France coloniale, aux jeux olympiques de Sydney en Australie et rallier la révolution, ainsi qu'au jeune sapeur pompier, Mustapha Khelifi, jeté à la mer, après avoir subi des tortures atroces, dans le sillage des rafles opérées dans la capitale, Alger, aux lendemains de l'attentat de la corniche.

L'association Machaal Ech-chahid reviendra également sur l'histoire de l'un des principaux leaders de l'organisation secrète (OS), Mohamde Belouizdad, à l'occasion du 70 anniversaire de la création de cette organisation, sur le rôle des médias et de l'information durant la guerre de libération, à travers le parcours du défunt Aissa Messaoudi, prévu le 13 du mois courant à Ain-Temouchent, suivi d'autres haltes historiques relatives à l'implication de la femme rurale dans le combat libérateur, les monitrices et éducatrices pédagogiques chargées de la prise en charge des enfants de martyrs pendant la révolution.

Le sujet des martyrs sans sépultures, parmi les plus célèbres d'entre eux, Si-Mhamed Bougara, Hamou Boutlilis, Larbi Tebessi, Abderrahmane Mira, sera débattu, lors d'une rencontre prévue le 16 février à Bordj-Bou-Arreridj, en hommage aux milliers de chouhada, privés encore de tombes.