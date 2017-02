Afrique du Nord: Maroc et UE sur la même longueur d' onde

Notre interlocuteur a, par ailleurs, mis en exergue le fait que le communiqué conjoint rendu public avant-hier permettra d'apaiser les suspicions du Maroc et, partant, de confirmer le partenariat stratégique entre Rabat et Bruxelles, car le partenariat entre les deux parties ne peut se réduire uniquement à l'accord agricole, mais il y a d'autres volets. «Je considère que la balle est dans le camp de l'UE», a-t-il tranché.

Cela veut dire qu'il faut appliquer cet accord, car sur le plan international tout accord engage les deux parties et toute application de traités, accords ou conventions devrait se faire de bonne foi, c'est-à-dire que la mise en application de leurs dispositions devrait se faire conformé- ment aux clauses qui ont été négociées». Et d'ajouter : «Le Maroc est donc aujourd'hui en droit de demander à l'UE de respecter l'accord qu'elle a signé. Si celui-ci fait l'objet d'une relecture de la part de l'UE dans le sens d'entacher sa souveraineté, le Maroc ne pourrait accepter le fait accompli».

Dans un communiqué, le ministère de l'Agriculture avait affirmé que l'UE devrait s'opposer aux mesures visant à freiner l'entrée des produits marocains sur le marché européen. La même source avait ajouté que ces accords assuraient des milliers d'emplois et que leur remise en cause pourrait provoquer un afflux de migrants vers l'UE.

Suite à la mise en garde du Maroc, l'Union européenne vient de s'engager à prendre les mesures appropriées pour sécuriser l'accord agricole et préserver le partenariat avec le Royaume. C'est ce qui ressort de la déclaration conjointe de la haute repré- sentante et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, et du ministre délégué aux Affaires étrangères, Nasser Bourita, publiée suite à la rencontre qu'ils ont eue mardi à Bruxelles.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.