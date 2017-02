Algérie: Dix-neuf contrebandiers appréhendés dans le sud du pays (MDN)

Alger — Dix-neuf (19) contrebandiers ont été appréhendés et plusieurs produits issus de la contrebande ont été saisis mardi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) dans le sud du pays, indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 7 février 2017 à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam (6ème Région militaire) et Adrar (3ème Région militaire), 19 contrebandiers et saisi deux camions, un véhicule tout-terrain, 46,3 tonnes de denrées alimentaires, 1.000 litres de carburant, 18 groupes électrogènes, 16 marteaux piqueurs, 5 détecteurs de métaux et 2.160 unités de produits cosmétiques", note la même source.

D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Tlemcen, Adrar, Bechar et In Guezzam, 29 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines", ajoute le communiqué.