Algérie: Projet de théâtre régional - L'ambition de relancer le 4e ART à Laghouat

Laghouat — Le projet en cours de réalisation d'un théâtre régional dans la wilaya de Laghouat est vivement attendu par les amateurs et professionnels des planches pour relancer le 4ème art dans la région et permettre l'épanouissement des jeunes potentialités dans le domaine.

Cette ambition grandissante s'explique par le souci d'encadrer de manière efficiente les jeunes talents du 4ème art dans la région, s'étant distingués lors de manifestations théâtrales locales, nationales et internationales, puisant, pour la plupart, leurs talents du riche parcours théâtral d'anciennes vedettes, tels le comédien Abdelmalek Djoudi dans les années 50 et la troupe "Thouraya" et H'mida Mourad dans les années 1970.

Beaucoup d'attentes sont fondées par les hommes de culture, les amateurs des planches notamment, sur cette structure culturelle pour la concrétisation de leur ambition de capitaliser le potentiel existant afin de donner un nouveau souffle au théâtre algérien en général, eu égard à la place qu'occupe actuellement l'école artistique de Laghouat.

Le dramaturge Haroun Kilani a indiqué à l'APS que cette structure culturelle est "tant attendue" pour pouvoir accueillir des artistes nationaux et de pays étrangers, notamment arabes, à la lumière des succès sur la scène culturelle des enfants de la région, mais aussi constituer un "incubateur" des spécificités de l'école artistique de Laghouat.

Des spécificités qui lui ont valu des études et recherches académiques et qui plaident pour l'ouverture d'une spécialité d'art théâtral, de niveau universitaire, dans la région.

Le statut du théâtre régional, une condition pour l'organisation d'activités

L'élaboration d'un statut pour le théâtre régional s'impose pour l'activité des associations et coopératives théâtrales de la wilaya de Laghouat, au regard de ses retombées positives sur la classification des professionnels et amateurs de cet art et son impact sur les activités des associations culturelles, ont estimé des professionnels.

Le président de l'association "Ennakous" pour le théâtre et le cinéma, Walid Bensaâd, a estimé, qu'en dépit des distinctions et prix obtenus lors de festivals locaux et internationaux, les comédiens de l'association sont encore classés en tant qu'amateurs, sachant que la première condition à tenir en considération dans la classification est la fondation d'un théâtre.

Pour illustrer le développement des activités théâtrales dans la wilaya de Laghouat, M. Bensâad a énuméré les prix décrochés par Laghouat lors des différentes manifestations, dont le prix de la meilleure scénographie lors du théâtre maghrébin d'Adrar (2015), celui du meilleur spectacle au festival international de Sour (Liban, 2015), en plus d'autres distinctions nationales à l'actif du théâtre de Laghouat.

La wilaya de Laghouat recense près de 150 amateurs et adhérents à l'activité théâtrale, structurés dans cinq associations à travers les communes de Laghouat, Aflou, Sidi-Bouzid et El-Kheneg, selon le syndicat des comédiens du théâtre.

Laghouat aura son théâtre régional fin 2017

Le théâtre régional de la wilaya de Laghouat, d'une capacité de 800 places, sera réceptionné à la fin de l'année en cours, à la lumière du rythme des travaux de réalisation, actuellement à 60% d'avancement, et entrera en exploitation au début de l'année 2018, a affirmé à l'APS le directeur de la Culture de Laghouat, Mohamed Nemili.

Dotée d'un investissement initial de plus de 470 millions DA, avant de bénéficier d'une rallonge de 200 millions DA pour son équipement, cette structure culturelle et artistique prévoit une salle de spectacles, une scène aux normes internationales, des espaces de répétition et de casting et d'importants équipements et accessoires à ce type d'installations.

La direction de la Culture attend de cet édifice de contribuer à amener, d'une part, le public à renouer avec le théâtre, et, d'autre part, le théâtre de Laghouat à redorer son blason.