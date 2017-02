Algérie: 5e congrès maghrébin de "médecine générale/médecine de famille" en mai à Oran

Oran — Le 5e congrès maghrébin de "médecine générale/médecine de famille" se tiendra les 19 et 20 mai prochain à Oran, a-t-on appris mercredi de la Société Algérienne de Médecine Générale (SAMG), organisatrice de cette manifestation.

Pour les responsables de la SAMG, le congrès est un espace d'échanges national et international sur les compétences de la médecine générale avec comme objectif la formation continue "indispensable pour tout médecin soucieux d'améliorer la prise en charge de son malade".

Durant le congrès, les participants se pencheront sur plusieurs questions liées à la médecine générale dont la prise en charge des problèmes de santé en contexte de soins primaires et la communication de manière efficiente avec le patient et son entourage.

Les congressistes examineront également la question de la prise de décisions dans les contextes d'urgence et les situations d'incertitude, et l'exécution avec sécurité des gestes techniques les plus fréquents en médecine générale, ainsi que les actions de santé publique, indique-t-on.

L'autoformation, l'éducation du patient à la promotion et à la gestion de sa santé et à la gestion de sa maladie et l'évaluation du médecin de sa pratique médicale sont les autres points à l'ordre du jour de ce congrès.

Les participants débattront également du travail en équipe et ou en réseau lors des situations complexes, aiguës et chroniques, la continuité des soins pour toutes les catégories de la population, l'application des dispositions réglementaires dans le respect des valeurs éthiques et l'assurance d'une gestion administrative, financière, humaine et structurelle efficiente de l'entreprise médicale, ajoute-t-on de même source.