Algérie: Plus de 1.000 affaires liées à la cybercriminalité enregistrées en 2016

Alger — Plus de 1.000 affaires liées à la cybercriminalité ont été enregistrées en Algérie en 2016, selon un bilan rendu public mercredi par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Il s'agit, précise la même source, de crimes d'atteinte à la sécurité des systèmes informatiques, d'escroquerie via Internet et d'autres formes de cybercriminalité dans lesquelles ont été impliqués plus de 946 individus durant l'année 2016.

Pour faire face à ce genre de criminalité, la DGSN a lancé une campagne de sensibilisation sous le thème "Ensemble pour un internet meilleur", en utilisant ses deux pages sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) ainsi que son site officiel afin de promouvoir une utilisation sûre et positive de la toile notamment parmi les enfants et les jeunes.

Cette campagne vise à ancrer une prise de conscience collective, responsabiliser les utilisateurs d'internet, quelque soit leur âge, poste ou situation sociale, et promouvoir une utilisation sûre, responsable et positive de la technologie numérique parmi les enfants et les jeunes, ajoute le communiqué.