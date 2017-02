Cameroun: Lions Indomptables - Ni John Fruh Ndi sensible aux propos du gardien Fabrice Ondoa

Auparavant, le chef de l´Etat Paul Biya, dans sa brève allocution prononcée pour la circonstance a souligné "que vous soyez du Nord ou du sud, de l'Est ou de l'ouest, vous êtes d'abord et avant tout des Camerounais ».

Parlant des Lions indomptables, le président du Social Democratic Front dit qu´" il y a des originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans l´équipe et ils ont fait de leur mieux sans se dire qu´on est du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest", mais que ce sont les propos tenus par le jeune et talentueux gardien Fabrice Ondoa qui l´ont marqués. " Lorsqu´il a reçu sa distinction, il a dit qu´il la dédiait aux populations de Bamenda. Ceci m´a vraiment touché. Je me devais pour cela, d´être ici pour les féliciter et les encourager á poursuivre leurs rêves."

