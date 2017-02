Cameroun: Lions Indomptables - Eloges, médailles et ovations au Palais de l'Unité

Une photo de famille du Chef de l'Etat et Madame Chantal entourés des joueurs de l'équipe fanion de football au Perron du Palais de l'Unité à clôturé la cérémonie. La belle communion s'est poursuivie par une longue séance de photos souvenirs entre les Lions et les convives du Couple Présidentiel.

En reconnaissance pour leur brillante prestation à cette prestigieuse compétition continentale, les 23 joueurs et le staff technique ont été élevés par le Président de la République aux dignités de Commandeur et de Chevalier de l'Ordre National de la Valeur.

Aux valeureux Lions Indomptables le Chef de l'Etat a exprimé ses félicitations chaleureuses et celles du peuple camerounais tout entier, pour ces victoires obtenues à la CAN 2017, et pour le bel exemple qu'ils sont désormais pour le peuple et pour la jeunesse : « Votre belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations vient encore de le prouver, quand les Camerounais sont unis et solidaires rien ne peut les arrêter ».

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.