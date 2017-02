Cameroun: Mini-ferme - Au paradis des cafétérias

Grâce à une clientèle qui abonde, ces restaurants informels enregistrent de bons chiffres d'affaires.

Lorsque l'astre du jour vient à décliner, le quartier Mini-ferme s'illumine et se transforme en capitale de l'ambiance. Les snack-bars et leur musique assourdissante, les rôtisseries, ainsi que les sociétés de jeux de hasard, sont un paradis pour les amateurs de sensations fortes. Dans ce tourbillon de décibels, de klaxons incessants de véhicules, et d'effluves de viandes et poissons braisés, les 14 cafétérias de mini-ferme restent l'adresse par excellence de la restauration.

L'architecture de ces tournedos brille par sa simplicité. Il s'agit de quelques tôles soutenues par quatre ou cinq lattes. L'absence de murs est palliée par de grands morceaux de rideaux fixés sur les piliers. Pour lutter contre les coups de vent, ces étoffes sont soutenues par d'anciennes boites de mayonnaise remplies d'eau et accrochées aux coins. D'ans l'une des cafétérias, des clients assis sur des tables-bancs scrutent le menu de Moses, l'un des plus anciens gérants de cafétérias. Devant eux, du pain, des oeufs, des sachets de thé, des légumes et pleins d'autres aliments.

La grille des prix oscille entre 150 Fcfa pour une tasse de lait, et 800 Fcfa pour une salade d'avocat. Ce menu varié et aux prix abordables est un argument qui attire la clientèle. « Ma femme n'aime pas trop ça, mais parfois je lui dis de ne pas se déranger à me préparer le diner parce que je vais m'arrêter ici avec des amis pour manger », confie Philippe, qui digère le plat de spaghettis sautés qu'il vient d'avaler.

Pour Moses, « le cafétéria nourrit son homme ». Dans le milieu depuis plus de 10 ans, il a fini par devenir un employeur. En effet, grâce à des revenus conséquents, Moses, comme beaucoup d'autres patrons, a dû recruter du personnel. 4 parmi eux sont des permanents qui gagnent un salaire brut de 30 000 Fcfa par mois auxquels s'ajoutent d'autres avantages.

Pour le reste, il s'agit essentiellement d'étudiants ou d'élèves qui travaillent à temps partiel, et sont payés à la fin de chaque journée. Selon les compétences de chacun et la répartition des rôles, certains s'activent au four, d'autres à la préparation des légumes pour les salades. Et d'autres enfin s'occupent uniquement de la plonge et de l'hygiène du lieu de restauration. Ouvertes, 7 jours sur 7, les cafétérias de Mini-ferme fonctionnent de 17h00 jusqu'à l'aube.