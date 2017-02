Congo-Kinshasa: Les deux préalables de l'UDPS au rapatriement du corps de Tshisekedi

Par ailleurs, tout porte à croire que le parti cher à E. Tshisekedi et ses alliés pensent, mettent en cause la bonne foi de la Majorité présidentielle d'appliquer, à la lettre, l'accord du 31 décembre en vue d'en finir avec la crise qui gangrène la scène politique congolaise.

Il a en outre, rejeté les annonces faites mardi 7 février, par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, annonçant la prise en charge totale des obsèques de Tshisekedi par le gouvernement et l'octroi des titres de voyages aux 15 membres de la famille biologique et politique d'Etienne Tshisekedi.

Selon Jean Marc Kabund précise « les dates du rapatriement et de l'enterrement de notre héros ne seront connues que si et seulement si deux préalables rencontrent des solutions ».

« La prise en charge de tous les frais liés aux obsèques par l'Etat à travers le gouvernement de large union nationale; la fixation du lieu et de la forme de l'enterrement, l'érection d'un mausolée au centre-ville de Kinshasa où sera gardé pour l'éternité le corps du père de la démocratie », sont les deux conditions sine qua none de l'UDPS.

