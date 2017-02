Cameroun: Un "Bidoung Challenge" face à Paul Biya - Des footballeurs camerounais ont osé !

Au moment de serrer la main du chef d'État et de sa femme, les joueurs se sont positionnés à un mètre de lui et se sont courbés en baissant la tête. Une référence évidente au #BidoungChallenge, du nom de Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt, le ministre des Sports camerounais, qui avait réalisé le même geste au mois de décembre face à Paul Biya. Lequel avait occasionné de nombreux détournement sur Facebook et Twitter de la part d'internautes jugeant cette courbette exagérée et ridicule.

Il fallait oser ! Mercredi 8 février, trois joueurs des Lions indomptables, Adolphe Teikeu, Ambroise Oyongo et Edgar Salli se sont présentés devant Paul Biya. Le président de la République du Cameroun les recevait dans son palais présidentiel pour les féliciter pour leur victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte (2-1) dimanche dernier à Libreville, au Gabon. Et voici ce qu'il s'est passé :

