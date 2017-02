Algérie: Smail Hamdani inhumé au cimetière d'El-Alia

"Le défunt a su perpétuer le message des chouhada et transmettre à plusieurs générations de diplomates, sa riche expérience dans ce domaine", a indiqué le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a salué, dans son oraison funèbre, les qualités et les contributions du défunt au service de la Nation, affirmant que "ce grand homme, honnête et fidèle à sa partie, était à la hauteur des missions dont il était investi à travers les différents postes qu'il avait eu à occuper".

Les obsèques du défunt se sont déroulées en présence de plusieurs hauts responsables de l'Etat dont le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci et le ministre d'Etat, Directeur de cabinet à la présidence de la République, Ahmed Ouyahia, outre les membres du gouvernement et d'anciens chefs de gouvernement.

