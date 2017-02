Algérie: Les évènements de Sakiet Sidi Youssef, une riposte aux victoires de la Révolution algérienne

Alger — Les évènements de Sakiet Sidi Youssef étaient une riposte de la France coloniale aux victoires réalisées par la Révolution algérienne et une preuve de la solidarité entre les deux peuples tunisien et algérien, ont affirmé des moudjahidine lors d'une conférence organisée mercredi à Alger à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef.

Le moudjahid Mohamed Mearfia a indiqué dans son témoignage que ce crime commis par la France le 8 février 1958 dans la région de Sakiet Sidi Youssef qui abritait les réfugiés algériens, a contribué à faire entendre la voix de la Révolution algérienne et montré la faiblesse de la 4ème République française en raison des victoires réalisées par la guerre algérienne.

"Ce massacre a montré au monde entier la solidarité entre les deux peuples algérien et tunisien. Après le déclenchement de la guerre, les combattants algériens ont reçu une aide matérielle et morale de la part des Tunisiens, et les villes et villages tunisiens au niveau des zones frontalières sont devenus des centres d'entraînement et des refuges pour les Algériens qui fuyaient la répression française", a-t-il expliqué.

Les autorités françaises considéraient la Tunisie comme source de problème, ce qui les a contraints à demander au président tunisien en ce temps-là, Habib Bourguiba, de contrôler les frontières afin d'empêcher l'entrée des armes et des combattants au territoire algérien, a-t-il précisé.

Pour sa part, Cherif Beraktia, moudjahid, a évoqué les étapes ayant précédé les massacres de Sakiet Sidi Youssef, une région qui constituait un danger pour l'ennemi.

"C'était à la fois un centre pour réfugiés algériens et un refuge pour blessées et invalides de la guerre de libération", a-t-il ajouté.

La région de Sakiet Sidi Youssef a fait l'objet de deux attaques les 1 et 2 octobre 1957, et le 3 janvier 1958, et ce en application de la décision des autorités coloniales consistant à traquer les combattants algériens sur le territoire tunisien.

Le 8 février, les forces aériennes françaises ont lancé un raid sur la région ayant causé la mort de 69 personnes parmi les Algériens et les Tunisiens, alors que la Croix rouge internationale et le Croissant rouge algérien distribuaient des denrées alimentaires et des médicaments aux réfugiés algériens.

Un film documentaire sur cette tragédie a été diffusé en marge de la conférence.