Algérie: Joint-venture algéro-saoudienne pour la création d'une unité de médicaments d'ophtalmologie

Pour sa part, le ministre de la Santé, a affirmé que cette unité permettra non seulement de réduire encore plus la facture d'importation, mais ouvrira les portes l'exportation notamment vers les pays arabes.

La convention a été signée par le Pdg de Huppharma Toufik Belhadj Mostefa et le représentant de Jamjoom pharma Mahmoud Youcef Jamjoom, en présence du ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek Boudiaf et de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Algérie Sami Ben Abdellah Salah.

Il s'agit du laboratoire algérien de fabrication de médicaments Huppharma et la société industrielle pharmaceutique saoudienne Jamjoom Pharma qui vont créer à Constantine une unité industrielle d'une capacité de production de 250 millions flacons de collyres par an.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.