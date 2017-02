Afrique de l'Ouest: 25 milliards de la BOAD pour SENELEC

Il a aussi cité la participation dans le projet IPP de Kounoune Power mis en service en 2008, le financement de la centrale de Kahone 2 en 2008 et tous les derniers accords de financement signés récemment pour les projets de lignes 225 kilo volt Kounoune-Sendou, Konoune-Tobène, Kaolack-Fatick, etc.

"Les actions de la BOAD visent à réduire le coût de production de l'électricité, accroître le taux d'accès à l'électricité, résorber le déficit énergétique par l'accroissement de la production et la promotion d'interconnexions régionales et accroître les performances des différents secteurs de l'économie des pays de l'UEMOA", a indiqué Christian Adovelande.

"Cet appui de la Banque représente 82,3% du coût total du projet et contribuera à la fourniture régulière de l'énergie électrique par l'automatisation du réseau de distribution, l'élimination des lignes en antenne et le renforcement des réseaux" , précise-t-il .

Ce montant est destiné au financement partiel du projet de renforcement et de réaménagement de réseaux de distribution dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Saint-Louis et Tambacounda, selon un communiqué de presse de la banque.

