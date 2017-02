Algérie: Appel à accompagner les projets de recherches appliquées en énergies renouvelables

Une table ronde a été aussi animée dans une unité privée dédiée aux énergies renouvelables, dans la commune de Timi (Sud d'Adrar), avec la participation de chercheurs, d'opérateurs économiques et de représentants d'instances de l'exécutif, qui ont débattu de thèmes inhérents aux domaines d'utilisation des énergies renouvelables sur des bases fiables et économiquement rentables, dans divers créneaux de développement.

La nécessaire coordination entre les institutions universitaires et de recherche scientifique et les opérateurs économiques, le recours à des consultations psychosociologiques pour déterminer les besoins de la société en énergie ont également été soulignés par les participants à cette rencontre initiée avec le concours de l'unité de recherches en énergie renouvelables d'Adrar.

Les intervenants, experts et chercheurs universitaires en énergies renouvelables, ont mis l'accent sur l'importance de l'accompagnement des projets scientifiques dans le domaine des énergies propres et leur exploitation pour tirer avantage de ces sources d'énergies et atteindre le développement durable.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.