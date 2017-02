Libye: Kobler évoque "un possible amendement" de l'accord politique libyen

"Je suis certain qu'une solution sera trouvée dans les semaines à venir permettant de trancher sur ces questions et de formuler des recommandations qui seront soumises aux institutions compétentes pour approbation", a-t-il affirmé.

Parmi les points essentiels discutés lors de ces réunions figurent la question "du commandement suprême de l'armée et le rôle du maréchal Haftar et la composition du conseil présidentiel libyen", a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter que "des progrès ont été consentis durant les deux derniers mois" par les différentes parties libyennes laissant entrevoir "un possible amendement de l'accord".

New York — Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye (Manul), Martin Kobler, a évoqué mercredi à New York un possible amendement de l'accord politique libyen (LPL) qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

