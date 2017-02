Burkina Faso: Manifs des chauffeurs - Quand les mastodontes de la route ruent dans les brancards

La crise prend de l'ampleur. Au moindre mécontentement, on sort dans la rue pour l'exprimer. Après les élèves, les ministères, les financiers, les journalistes, les agents de santé... pour ne citer que ceux-là, les chauffeurs routiers sont entrés dans la danse dans la matinée du mercredi 08 février 2017 pour réclamer moins de contrôles routiers. Pendant quelques heures, le trafic a été bloqué sur l'axe Ouaga-Kaya. L'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina (ONTTB) assure que si rien n'est fait, la grève ira jusqu'au 10 février.

Ils sont stationnés par dizaines de part et d'autre de la chaussée. Il est 11 heures à Nioko II, route nationale 3, axe Ouaga-Kaya. Petits comme gros calibres, les véhicules étaient garés en deux blocs. Les uns faisant face aux autres. Au milieu, de gros troncs d'eucalyptus constituent un barrage. Etait-ce pour des contrôles routiers ? Il n'y a pourtant pas d'hommes de tenue dans les parages, mais pas moyen bouger non plus. Non loin de là, un groupe de jeunes attroupés autour d'un homme bien bâti, grand et de teint noir. Qui est ce monsieur qui mobilise tant de monde autour de lui ?

Posons-nous la question à un des membres du groupe. « C'est notre patron » fut sa réponse. Nous approchons donc « le patron » pour comprendre les motifs du stationnement des mastodontes avec à bord leurs conducteurs. «Je suis El hadj Sabane Ouédraogo, président de l'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina», nous lance-t-il avec assurance avant de nous donner des explications : «Nous sommes là ce matin, car nous sommes fatigués des tracasseries policières et de la gendarmerie sur l'axe Ouaga-Dori. On a trop parlé et beaucoup négocié, mais n'ayant pas eu gain de cause, nous étions dans l'obligation en tant qu'organisations des transporteurs de décréter cette grève de 72 heures ».

A travers ce blocus de la voie publique, les chauffeurs venaient ainsi de mettre à exécution leur menace d'aller en grève du 8 au 10 février 2017. Des explications toujours avec M. Ouédraogo : « Le problème est qu'en quittant Ouaga pour aller à 100 km, on compte pratiquement huit postes de contrôles et quatorze si vous voulez poursuivre jusqu'à Dori. Les chauffeurs sont vraiment exténués de cette situation », assure-t-il avant d'entrer dans les détails. « Avant le péage il y a la police qui commence le contrôle, à 3 km à peine, un autre et le conducteur est censé descendre pour aller faire vérifier les papiers à chaque arrêt.

Ensuite à l'entrée et à la sortie de Ziniaré, Boussouma, Kaya, Tougouri, ce sont les mêmes vérifications jusqu'à Dori et c'est pratiquement ainsi sur tous les axes routiers. Aujourd'hui ceux qui n'ont pas tous leurs papiers au complet sont mieux traités et à l'aise que ceux en règle», souligne El hadj Sabane Ouédraogo. Salif Dama, transporteur de vivres, à bord de sa dix-tonnes, abonde dans le même sens : «Nous sommes fatigués de ces contrôles inutiles. Ils nous fouillent. Lorsque nous sommes en règle, ce sont nos 1000 F qu'ils prennent. La dernière fois ils m'ont pris 15 000 F sous prétexte que le camion est surchargé. Nous sommes aussi des chefs de famille ayant des bouches à nourrir». Un autre conducteur d'ajouter : « Il est vrai que les contrôles sont pour notre sécurité, mais les policiers n'ont qu'à nous permettre de travailler aussi. Avec ma benne, je pouvais faire quatre à cinq voyages par jour de Zitenga à Ouaga, mais avec ces contrôles je ne peux qu'en faire trois par jour».

Si bon nombre de chauffeurs étaient informés de la grève de soixante-douze heures, Augustin Ouédraogo est, lui, tombé sur le blocus par hasard : «Je transporte diverses marchandises. Je suis arrivé ici depuis 7h30 et j'ai été interdit de passer. Et cela fait pratiquement quatre heures de temps que je suis stationné ici. Ma journée est foutue comme ça », nous confie-t-il la mine déconfite.

Par ailleurs leur mécontentement est lié au fait que les forces de sécurité ne viennent pas à eux pour les contrôler, mais restent à leur place et aux conducteurs de descendre : «Dans les normes, ce sont les policiers qui doivent entrer dans le car pour les vérifications et non les chauffeurs qui doivent descendre pour les rejoindre à leur place. Souvent les conducteurs ont tous leurs papiers et ils demandent la carte d'affiliation relevant de nos patrons. Notre souhait est qu'il y ait un minimum de contrôles sur la voie avec moins de fatigue », a confié Adama Tontorogbo, chauffeur de camion. Ses propos sont corroborés par Abdoulaye Kaboré, président de l'Union nationale des transporteurs en commun du secteur informel du Burkina Faso (UNTCIB) : « Au Ghana, à Niamey, ce sont les agents de sécurité qui montent à bord pour contrôler, mais au Burkina, c'est le contraire. Pourquoi ? », se demande-t-il.

Les attaques djihadistes, un prétexte

Pour Sabane Ouédraogo, lorsque les autorités évoquent les attaques djihadistes comme raison, l'explication ne tient pas la route sinon elles auraient déjà mis la main sur des terroristes : «Je pense que les terroristes ne prendront pas les compagnies de transport en commun pour attaquer le pays. Si on suppose que cela est vrai, les fouilles devraient concerner les passagers et non les chauffeurs. Cela m'amène même à me poser la question de savoir combien de djihadistes ont été arrêtés dans un car ou dans un camion depuis qu'ils ont multiplié les contrôles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un véhicule qui a quitté Ouahigouya et a été retrouvé à Ouaga malgré ces contrôles massifs. Que faisaient ces contrôleurs de camions pour que le véhicule se retrouve dans la capitale ? Dormaient-ils ? Ce n'est donc pas dans nos cars qu'ils trouveront des terroristes», a confié le président de l'ONTTB.

A 11h 25, ordre a été donné aux jeunes de libérer la voie, et 5 minutes plus tard, les premiers camions pouvaient passer : « Je suis venu voir avec les chauffeurs qui ont fait le blocus comment nous allons continuer la lutte pour que l'Etat soit informé de notre mécontentement. Pour l'heure je les invite à lever les barrières pour la journée d'aujourd'hui, mais d'ici le soir, si rien n'est fait par les autorités, les deux autres jours, on fermera totalement la voie et celui qui peut s'envoler le fera.

Ce n'était donc qu'un avant-goût. Nous verrons si un homme prévenu en vaudra deux.

Une matinée de blocus, de bousculade dans les stations d'essence

Peut-on dire que la grève de l'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina porte déjà ses fruits avec la bousculade qu'il y a eu dans les stations d'essence pour se faire servir ? En effet dans l'après-midi du mercredi 8 février, automobilistes et motocyclistes ont envahi les stations certains pour se ravitailler pour la semaine et d'autres pour avoir de quoi rentrer chez eux à la descente.

A 18h 45, un monde fou est aligné à la station Shell non loin de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Un monsieur avance avec trois bidons de vingt-cinq litres pour se faire servir pendant que certains ne veulent qu'un litre mais ce monsieur en a eu pour son compte, car les autres acheteurs lui sont tombés dessus à bras raccourci.

Pourtant, cette grève des transporteurs n'était qu'à son premier jour. Si ce blocage devait se poursuivre durant soixante-douze heures, on attendra de voir ce qui se passera.