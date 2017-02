Congo-Kinshasa: Tshisekedi - Le rapatriement du corps pose problème !

Depuis la mort d'Etienne Tshisekedi, les congolais se demandent si son corps sera rapatrié ou pas. Cette question et tant d'autres, font débat depuis lors.

Pendant que l'on croyait que tout était, enfin, résolu et que le gouvernement, la famille et l'UDPS s'étaient mis d'accord pour l'organisation des obsèques, l'on apprend que les avis on changé et les contradictions refont surface. Son parti, l'Udps, pose des préalables de taille.

L'affaire du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi n'est pas encore clarifiée, jusque-là. Et même le lieu où sera exposé le corps pour des hommages n'est toujours pas connu.

Intransigeant, l'UDPS réclame que le corps d'Etienne Tshisekedi soit inhumé dans l'enceinte du ministère de l'intérieur ou au palais du peuple et qu'il y soit érigé un mausolée en son honneur. Côté officiel, mission a été confiée au Gouverneur de la Ville de Kinshasa, de choisir, avec la famille de l'illustre disparu, un lieu convenable et que des moyens ont été disponiobilisés pour l'aménagement de ce lieu de repos éternel pour le lider maximo.

La reprise des discussions

La mort de Tshisekedi ne fait qu'amplifier l'intensité des problèmes qui existaient déjà de son vivant. Les discussions sont maintenant au point mort, aucun progrès n'est constaté depuis ce fameux 28 janvier ou encore depuis le voyage de Tshisekedi à Bruxelles. Les évêques qui s'attendaient à un accord entre la Majorité présidentielle et le Rassemblement, retrouvent, à leur retour de Genève, du pain sur la planche.

Où en sommes-nous réellement avec ses discussions ? Dans l'entre temps, la première semaine pendant laquelle le gouvernement devrait être mis en place s'est écoulé et le temps qui ne s'arrête jamais, continu ainsi sa course, en faveur de la Majorité Présidentielle et au détriment de Rassemblement, et du peuple congolais qui attend toujours un résultat concret. Qui mettre à la place du sage Tshisekedi ? Lui qui n'était pas nommé en son statut de Président de l'UDPS mais en tant que l'Incarnation vivante de l'Opposition et parce qu'il pouvait mettre de l'équilibre sur la balance.