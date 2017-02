C'est le constat inquiétant de la Croix rouge internationale.

La Délégation régionale pour l'Afrique centrale du Comité international de la croix rouge (Circ) a tenu en collaboration avec le ministère de la Justice un séminaire de formation des avocats sur le droit international humanitaire (Dih) à l'hôtel Franco de Yaoundé le 7 février 2017. En effet, l'idée d'organiser cette rencontre vient de la commission des droits de l'Homme du Barreau des avocats du Cameroun.

Pour Me Eteme Eteme, président de la commission des droits de l'homme au Barreau du Cameroun « La problématique des droits de l'Homme est importante. On a eu à peu près 200 décisions rendues et environ 200 condamnations à mort en 2016 ». Le Dih est une manière de se comporter. Pour Me Eteme Eteme « si cette manière de se comporter n'est pas conforme au droit il y a violation et quand il y a violation on va en justice. Dès lors qu'on va en justice il va falloir assurer la défense des personnes suspectes ou suspectées d'avoir violé le droit de la guerre ».

Il faut donc que les avocats qui sont au coeur de la défense des personnes en justice soient outillés en matière de Dih au niveau des différentes conventions et au niveau de la coutume en la matière a fait savoir le président de la commission Droit de l'homme au passage. Dans son discours d'ouverture le Bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Ngnie Kamga a salué l'initiative. « L'idée d'organiser cette rencontre a été accueillie avec intérêt par le Circ qui oeuvre depuis quelques années déjà dans le renforcement des capacités des acteurs du secteur judiciaire et précisément des magistrats aussi bien civils que militaires camerounais ».

Le chef de la délégation régionale du Cicr pour l'Afrique centrale, Simon Peter Brooks, était satisfait de l'organisation. « Cette formation est une oeuvre de formation continue des avocats en général, et plus spécialement aux questions se rapportant à ce secteur du Droit, peu ou pas toujours suffisamment maitrisé par les avocats ». Il va également ajouter que « Le Cicr a pour mandat de protéger et d'accompagner les personnes touchées par les conflits. Cela fait partie de nos missions à savoir promouvoir le Dih de le faire respecter. Le Cameroun a connu y a encore peu un conflit dans le Nord. C'est ce qui justifie les différents séminaires »

Cette formation a commencé par le grand Nord au regard de la situation qui y prévaut. Les avocats et les avocats stagiaires doivent s'imprégner du droit international humanitaire pour une meilleure défense des dossiers. La situation des droits de l'homme au Cameroun sera rendue publique en mars prochain par le Barreau.