La nomination d'Akinwumi Adesina comme 8 éme président de la Banque africaine de développement (BAD) avait suscité de l'espoir et un processus sous le sceau du renouveau allait être amorcé. Les ambitions étaient clairement affichées et il ne restait à l'équipe dirigeante qu'à dérouler comme sur des roulettes.

Mais force est de constater que le climat est loin d'être serein. Et ce n'est pas ce président à « l'ego surdimensionné », qui va ramener la sérénité indiquent nos sources. En effet, on vient d'apprendre la démission surprise de Ismaila Dieng, jusqu'ici Directeur de la Communication de la BAD.

Cinq mois après sa prise de fonction, cette démission est d'autant plus surprenante que cet ancien du Fonds monétaire international était attendu pour mettre un peu d'ordre dans la communication de l'institution panafricaine. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour pousser Ismaila Dieng à la démission ?

Pour le moment, c'est mystère et boule de gomme. Les seules indiscrétions que nos sources consentent lâcher : « C'est un cumul de frustrations. C'est un véritable professionnel qui a commencé à faire de bonnes choses. Mais au niveau de la haute direction, on pense être spécialiste de tout. Dès lors, on lui met des bâtons dans les roues. »

Il y a quelque temps, LEJECOS alertait sur le malaise à l'interne de la boîte. La vérité est que le personnel de la banque africaine de développement est inquiet. Ce personnel censé conduire les nouvelles orientations de la banque à savoir les Hi 5 est démoralisé. Un malaise profond s'est installé au cœur de cette institution panafricaine.

L'origine de ce malaise viendrait du plan de restructuration en cours au niveau de la Banque et dont le personnel ignorerait les contours. Il convient de souligner toutefois qu'une restructuration est nécessaire pour mettre en adéquation la vison et les objectifs du 8eme président de l'institution panafricaine. A terme, le président Akinwumi Adesina devra se séparer de certains de ses employés pour mettre en conformité les effectifs avec les objectifs du Hi 5.

Mais, force est de constater aujourd'hui que derrière ce plan de restructuration se cache des desseins inavoués du président de l'institution. Il est clair, qu'on voudrait nous amener à une « adésination » de l'institution panafricaine. Pour parer à cette situation, la première salve est venue de la première vice-présidente Dr. Frannie Léautier, une grande professionnelle très respectée en Afrique et en dehors du continent, qui avait déposé sa démission tuée dans l'œuf avec les gages donnés par Adesina, au mois de novembre dernier.

Dans la foulée, pour calmer le vent de rébellion qui avait commencé à gangrener le personnel, il publie la liste de nomination des directeurs régionaux sous la contrainte, qui dit-on serait différente de la première liste où ne figurait aucun cadres de la banque.