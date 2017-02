Dans la perspective de trouver des solutions aux problème ayant motivé le préavis de marche et de… Plus »

Au moment où nous tracions ces lignes, la plupart des stations d'essences de la ville de Ouagadougou n'avaient plus de carburant et les rares qui en avaient étaient bondées de monde vulant à tout prix se ravitailler.

Joint en fin de soirée, Ibrahim Rabo, le responsable de l'UCRB a indiqué qu'un protocole d'accord avait été trouvé entre leur structure et le ministère du commerce avec « implication du Premier ministre ». Et selon l'accord de principe, le mot d'ordre de grève allait être suspendu ce jeudi 9 février 2017 à partir de 12 heures sous réserve de la validation de la base.

Contacté par Fasozine, Marius Barry, le directeur du dépôt de Bingo de la Société nationale burkinabè d'hydrocarbure (Sonabhy) a indiqué que ledit dépôt disposait de carburant. Le seul fait qui empêchait le chargement des camions citernes, est la non-présence des chauffeurs. Selon M. Barry, « le dispositif opérationnel de la structure est prêt comme d'habitude mais les camions ne sont pas chargés en liquide et en gaz butane par manque de conducteurs à cause du débrayage ».

