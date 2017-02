Afrique du Nord: L'Algérie et la France oeuvrent ensemble à hisser le niveau de leurs échanges

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) Mohamed Larbi Ould Khelifa a indiqué mercredi à Alger que l'Algérie et la France oeuvraient ensemble à hisser le niveau de leurs échanges dans un climat marqué par des défis sécuritaires et des mutations politiques effrénées.

"Les relations algéro-françaises ont connu une évolution remarquable ces dix dernières années notamment suite aux visites échangées au plus haut niveau des deux pays", rapporte un communiqué de l'APN, citant M. Ould Khelifa qui a reçu la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française Elisabeth Guigou.

Il a évoqué les résultats positifs perçus à l'issue de ces précédents entretiens avec le présidents de l'assemblée nationale et d'autres responsables.

Le président de l'APN a estimé que ces entretiens ont révélé une grande entente et une volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale sous tous ses aspects, ajoute le communiqué.

Dans le même contexte M. Ould Khelifa a mis en avant la nécessité de concrétiser les accords convenus dans le cadre de la haute commission bilatérale qui représente un des principaux espaces de coopération parlementaire entre les deux pays.

Abordant la situation sécuritaire, le président de l'APN a rappelé que l'Algérie qui a lutté seule et le long d'une décennie entière contre le terrorisme est aujourd'hui une source de sécurité et de stabilité et un pole qui accueille les réfugiés et migrants dans une région qui connait des crises et des foyers de tension.

"L'Algérie encourage le dialogue en tant que moyen unique favorisant le rapprochement de vues entre plusieurs antagonistes au Mali, en Libye et en Syrie", a rappelé M. Ould Khelifa qui a réitéré son appel à permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits dans le cadre de la solution des deux Etats, rapporte encore le communiqué.

Pour sa part Mme Guigou a affirmé que les parlementaires français suivaient avec intérêt les efforts consentis par l'Algérie pour sauvegarder la paix et et la sécurité dans la région soulignant l'importance de la concertation entre l'Algérie et la France qui sont deux pays confrontés à des défis communs, à leur tête la lutte antiterroriste.

La France salue les efforts de l'Algérie pour trouver des solutions pacifiques et durables aux crises dans la région notamment son succès à résoudre la crise malienne", a fait savoir la parlementaire française soulignant que ces efforts ont évité aux deux pays les retombées de la crise sur la sécurité de la région.

Elle a appelé à fournir l'appui nécessaire au pays sahelo-sahariens pour les aider à surmonter leur crise rendant hommage à l'Algérie pour son soutien a certains pays de la région, telle la Tunisie, pour transcender leur difficultés et préserver leur sécurité.