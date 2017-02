Congo-Kinshasa: La MONUSCO refuse de se substituer à la PNC

Jamais une mort n'a enregistré autant d'émotions et consternations de la part des Kinoises et Kinois,… Plus »

Ce dernier a soutenu également que le respect de l'accord ne revient pas seulement au gouvernement, mais à tous les acteurs qui ont pris part à ces négociations facilitées par la Conférence Episcopale Nationale du Congo. Il a ainsi encouragé les différentes parties prenantes de l'Accord de la Saint Sylvestre à aller de l'avant en finalisant les travaux de l'arrangement particulier en vue de sa mise en œuvre tant attendue par la population et aller ainsi à l'essentiel, notamment, le gouvernement d'union nationale et les élections.

Questionné également sur le sort de l'Accord du 31 décembre quant à sa mise en œuvre après la mort d'Etienne Tshisekedi, il a indiqué que l'espoir est permis. Dévoilant leur compassion, il a fait savoir que c'est avec tristesse et consternation qu'ils ont appris la mort du patriarche, et noté qu'en mémoire d'Etienne Tshisekedi, les politiques congolais devraient plutôt redoubler d'efforts en vue de la mise en œuvre prochaine de cet accord qui devra mener le pays vers des élections crédibles, apaisées et démocratiques au travers du gouvernement de transition. Le porte-parole de la Monusco a mis en exergue le bien-fondé de la suspension des travaux sur l'arrangement particulier afin de saluer la mémoire de celui qui a milité pour l'instauration de la démocratie et de la liberté en République Démocratique du Congo.

Concernant la position de la Monusco face à la demande de la population de la voir assurer la sécurisation des funérailles du leader de l'opposition en lieu et place de la Police Nationale Congolaise postée autour du périmètre de la permanence de ce parti. Félix Basse a indiqué que la Monusco n'a pas pour mission de se substituer aux forces nationales, mais plutôt d'apporter son appui au gouvernement congolais dans ses efforts de la sécurisation des personnes et bien sur toute l'étendue du pays.

