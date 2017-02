Sénégal: Macky Sall veut doter la ville de Mbour d'un grand marché au poisson"

Il a réclamé la poursuite des "efforts de réalisation d'ouvrages, d'infrastructures de pêche, et d'encadrement des acteurs de ce sous-secteur, qui assure l'approvisionnement prioritaire des ménages en produits halieutiques et contribue (... ) à notre politique de sécurité alimentaire".

Macky Sall a également invité ses collaborateurs à "déployer une campagne de sensibilisation des acteurs de la pêche, notamment sur le respect du dispositif législatif et réglementaire national, ainsi que les accords sous-régionaux et bilatéraux signés par le Sénégal" dans ce domaine.

Le chef de l'Etat a aussi demandé au gouvernement de "finaliser le processus de recensement et d'immatriculation des pirogues" et d'"accélérer l'octroi des financements" aux acteurs de cette branche de l'économie sénégalaise, pour leur faciliter "l'acquisition et le renouvellement des moteurs hors-bords".

Il leur a suggéré de faire aménager "des périmètres collectifs dédiés au développement de l'aquaculture et d'activités industrielles et commerciales annexes", rapporte le communiqué signé du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.

