Congo-Brazzaville: Maxime Kibongui a tiré sa révérence

Artiste musicien, écrivain et conteur, Maxime Kibongui est décédé le 7 février à Pointe-Noire des suites d'une longue et pénible maladie à l'âge de 77 ans.

Maxime Kibongui est l'un des fondateurs du groupe musical "Les cheveux crépus" en 1964. Un ensemble qui s'était illustré dans l'afro-folk avec pour porte-étendards Jacques Loubelo, Maxime Kibongui, Remi Mouninguissa, Kinouani Kazis et Massamba de Coster. Au sein de ce groupe, la voix angélique de Maxime Kibongui avait fait merveille lors des différents concerts au Congo mais aussi à l'étranger comme lors de cette mémorable tournée au Cameroun en 1969. Ce groupe était ébranlé par le départ d'un de ses fers de lance Remi Mouninguissa remplacé par Prosper Nkouri. Cependant, la veille de leur départ pour le Cameroun avait enregistré le ralliement inattendu de Sammy Massamba.

La tournée camerounaise fut, en effet, un tremplin pour rallier la France où le groupe "Les Cheveux crépus" finit par se disloquer. Dans l'Hexagone, certains musiciens ont choisi de faire cavalier seul, d'autres ont préféré aller chercher fortune dans d'autres activités professionnelles plus lucratives. C'est au hasard d'une rencontre impromptue dans le métro que Maxime Kibongui avait fait la connaissance d'Anne Marie Hochet qui était devenue plus tard son épouse.

Le couple Kibongui rentre au Congo dans les années 2005 avec plusieurs projets dans l'escarcelle. Au pays, Maxime Kibongui avait repris la musique en formant un duo avec Kazis Kinouani, son ex-coéquipier dans "Les cheveux crépus" rentré quelques années plus tôt au pays. Anne-Marie Kibongui dirige la maison d'Éditions Cultures Croisées. De la plume et de l'inspiration créatrice de Maxime Kibongui étaient sortis de cette écurie l'album « Mikatou » (conte chanté d'inspiration lari et poèmes). Les ouvrages « N'Tontolo za kindoki » (la parole sorcière), « Nzingu wa dzunu », « Lutte pour la paix », (épopée animalière), « La Sève du Palmier » (recueil de chants et poèmes en lari et français). Maxime Kibongui avait aussi participé à la publication collective de « Contes, proverbes et devinettes Bakongo », œuvres dont l'objectif principal est de vulgariser la culture Kongo-lari. Ayant souffert pendant cinq ans, Maxime Kibongui s'en est allé à cause de la maladie d'Alzheimer. Adieu Maxime Kibongui ! Que la terre te soit légère !