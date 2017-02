Congo-Brazzaville: L'AASDPAC satisfaite du protocole d'accord signé avec la ministre Jacqueline Lydia Mikolo

Joint au téléphone le 8 février, Auguste Valairy Loko, président de l'Association d'aides et de soins à domicile pour personnes âgées du Congo (AASDPAC) qui vit en France, pense que ce chemin déjà tracé permettra à sa structure de se préoccuper davantage aux problèmes de santé des plus âgés.

« Après sept années d'échanges à la direction de la coopération du ministère de la Santé, l'AASDPAC à travers ce protocole efficace sur le terrain aux côtés des personnes âgées et retraitées entre 2010, une nouvelle page plus ambitieuse de nos activités au bénéfice des personnes âgées de 60 ans et plus du Congo s'ouvre aujourd'hui. À la vue des enjeux, le schéma stratégique de déploiement à l'échelle nationale élaboré lors de la tournée dans les 12 départements du Congo, réalisée du 16 juillet au 18 août 2016, va être soumis aux instances du ministère de la Santé pour validation », a dit Auguste Valairy Loko.

De cette tournée dans les départements, poursuit le président Loko, il a été constaté que les stratégies d'accompagnement et de prise en charge médicale et sociale des personnes âgées ne sont pas formalisées, d'énormes ruptures dans la continuité des soins entre le domicile et l'hôpital entraînant la perte de vue du patient à la sortie de l'hôpital, le manque de coordination entre les acteurs locaux de la sphère des personnes âgées, notamment entre celles de la santé, des affaires sociales, de la CNSS et de la CRF, l'impuissance face aux facteurs de poly-pathologie et poly-médications des personnes âgées faute de ressources matérielles, humaines et de savoir-faire gérontologique, absence d'initiative intégrant la réflexion scientifique et la recherche appliquée pour optimiser les stratégies, le manque du personnel qualifié, le non-respect du principe de référence et contre-référence et autres.

En sa qualité de président, Auguste Valairy Loko pense que « sous la base de ce constat dressé à partir du terrain, l'AASDPAC a réfléchi conjointement avec les acteurs départementaux à la nécessité de mettre en œuvre un accompagnement efficient qui intègre la notion du parcours santé et social, c'est-à-dire non plus la prise en soin pensée comme une succession d'actes ponctuels et indépendants mais, cette fois-ci, avec pour objectif d'atteindre par une participation plus active des personnes soignées ou aidées et une pratique plus coopérative entre professionnels, une qualité d'ensemble et dans la durée de la prise en charge ». Pour terminer, le président de l'AASDPAC a salué les efforts que ne cessent de déployer le gouvernement de la République en général et la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, pour la bonne santé des personnes vulnérables.