Sénégal: « L'Indice harmonisé des prix à la consommation du mois de janvier 2017 recule de 1,1%

communiqué de presse

L'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de janvier 2017 recule de 1,1% par rapport au mois précédent indique l'agence nationale de la Statistique et de la démographie(ANSD).

Cette évolution est imputable principalement à la baisse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des services de et des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants », note l'ANSD.

En variation annuelle, les prix à la consommation se sont relevés de 1,8%. Les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont chuté de 3,2% en rythme mensuel, sous l'effet principalement de la diminution de ceux des légumes frais en fruits ou racines (-15,9%), des tubercules et plantains (-10,9%), des légumes frais en feuilles (-7,3%), des poissons frais (-15,5%), et des agrumes (-5,1%).