Cote d'Ivoire: Bouaké - La population rend hommage au sous-préfet central affecté à Korhogo

Face à tous ces propos de gratitude, Djandé Lorgn Abou Béchir n'a eu qu'un seul mot « merci ». Et de conclure que Bouaké est une partie de lui-même. De nombreux présents lui ont été offerts. Des danses traditionnelles et des artistes modernes ont apporté la note de gaieté.

Auparavant, le maire, les porte-paroles des femmes, des jeunes, des chefs traditionnels et religieux ont salué son professionnel et son amour pour son prochain. Ils ont tous fait des bénédictions pour qu'il réussisse sa nouvelle mission et qu'il revient très vite à Bouaké comme préfet de région.

Nommé secrétaire général de la préfecture de Korhogo, Djandé Lorgn Abou Béchir, ex-sous-préfet central de Bouaké, a été célébré ce mercredi 8 février 2017, au Palais du carnaval0. C'était au cours d'une journée d'hommage et de reconnaissance organisée par la population de la région de Gbêkê et singulièrement celle de Bouaké, à l'endroit de ce commis de l'État.

