Cote d'Ivoire: Marché de l'art - Des temps coloniaux à la crise en passant par l'âge d'or

A l'en croire, les temps les plus durs ne sont pas pendant la rébellion, mais plutôt à la fin entre 2011 et 2013 avec l'effondrement du marché. A partir de ce moment les sculpteurs deviennent des vendeurs avec une grande tentation de s'expatrier.

A ce niveau, Dr Förster a souligné que la crise que la Côte d'Ivoire a traversé a agi sur l'offre. Dans un effort d'adaptation, les sculpteurs vont faire un effort de créativité pour s'adapter au marché. Et produire des objets d'un certain type. Les nouveaux chefs veulent des objets d'un certain type à l'image de ce qu'ils sont devenus. D'où des commandes de grands sièges. Le commandant de zone (Com'zone) Fofié Kouakou Martin va interagir directement avec les artistes. Outre des commandes de pièces d'art, il va demander aux artistes de traduire leur vision de la nouvelle de la Côte d'Ivoire sur des pans de mur du centre culturel de Korhogo.

A cet effet, Dr Till Forster a montré comment la forte demande des touristes a entrainé une sorte de production de masse contrôlé par les commerçants. D'ailleurs ce sont ces derniers qui présentent aux sculpteurs des modèles qui sont par la suite « performés » ou encore exécutés. Ces sculpteurs les vendent aux commerçants entre 500 et 600 FCFA pour être ensuite revendu entre 6000 et 8000 francs Cfa sur le marché touristique.

Poursuivant, il a souligné que les années 50 et 70 correspondant à l'âge d'or de ce marché et à l'ouverture du marché du tourisme.

