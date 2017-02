Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars - Les femmes se mobilisent pour la réussite de l'évènement

En prélude à la célébration de la Journée Internationale de la femme, le ministère de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement a organisé mercredi une rencontre d'échange avec les points focaux genres, les associations, les ONG, les confessions religieuses, les agences du système des Nations-unies, etc.

Dans son mot de circonstance, la ministre de tutelle, Ines Bertille Nefer Ingani a tout d'abord rappelé l'importance et la signification de la journée du 8 mars, avant d'inviter tout le monde à mettre la main dans la pâte pour faire en sorte que cette fête soit une réussite. Elle n'a pas manqué de souligner la nécessité de faire adopter des textes d'application de la loi sur la parité.

« Nous sommes donc appelés à nous retrouver, nous, femmes du Congo, pour voir ensemble, comment mener les différentes activités de réflexion sur l'avenir de nos filles et femmes de demain en tenant compte des défis actuels, à savoir notre ferme détermination à faire adopter la loi sur la parité et à nous positionner aux prochaines échéances électorales », a-t-elle déclaré.

Elle estime que la parité, dès qu'elle est acquise, contribuera directement à de meilleurs rendements économiques pour le Congo, à condition toutefois que la formation au leadership s'instaure, que l'autonomisation financière s'accentue et que la participation et l'inclusion des femmes dans le processus décisionnel et économique se poursuivent.

Les échanges entre la ministre de la Promotion de la femme et les participants ont porté sur l'organisation des festivités et les différents thèmes à discuter lors des causeries débats. Elle a également pris en compte toutes les contributions et remarques des uns et des autres.

Pour cette célébration, la ministère de la Promotion de la femme préconise plusieurs activités durant tout le mois de février, entre autres : la rencontre avec les responsables des partis politiques pour un meilleur positionnement des femmes, la mobilisation des médias, le lancement du mois de la femme. A cette occasion, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) présentera un rapport sur le développement humain 2016, qui met un accent particulier sur la femme.

Ces préparatifs intègrent également les activités qui seront organisées durant tout le mois de mars, à savoir des causeries débats, des projections de film ; des campagnes de vaccination sur le VIH/sida, des échanges sur les violences sexuelles, l'autonomisation économique de la femme, le tournoi de Zango et une messe pour la paix.

Quant à la journée du 8 mars, elle sera consacrée à une marche vers la parité homme-femme sous le patronage de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso.

En effet, durant tout le mois de mars, le ministère de la Promotion de la femme, les partenaires, les ONG et associations organiseront d'autres activités relatives à cet évènement.

Cette année, la journée internationale de la femme s'inscrit sur le thème : « Les femmes dans un monde du travail en évolution : planète 50-50 à l'horizon 2030 ». Sur le plan national, le thème choisi est : « Le rôle de la femme dans le processus électoral, enjeux et perspectives », avec le sous-thème suivant : « L'implication de la femme congolaise dans la consolidation d'un Congo uni et prospère ».